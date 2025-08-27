Сэм Асгари ответил на заявление Бритни Спирс о неискренности их брака

Достижения.рф

Бритни Спирс недавно призналась, что её брак с Сэмом Асгари стал одним из самых сложных периодов в её жизни.



Она отметила, что в тот момент была лишена возможности общаться с сыновьями от Кевина Федерлайна, а отношения с Асгари назвала «фальшивым отвлечением». Это признание расстроило бывшего мужа певицы.

Сэм Асгари, в свою очередь, в разговоре с People заявил, что воспринимает их союз совершенно иначе. По его словам, отношения с Бритни были для него настоящими.

Он подчеркнул, что несмотря на короткую продолжительность брака, он искренне любил певицу, продолжает тепло к ней относиться и всегда желает ей только счастья.

