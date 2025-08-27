Сэм Асгари ответил на заявление Бритни Спирс о неискренности их брака

27 августа 2025, 12:50

Экс-супруг Бритни Спирс прокомментировал её слова о браке

Бритни Спирс (Фото: Instagram* / @britneyspears)

Бритни Спирс недавно призналась, что её брак с Сэмом Асгари стал одним из самых сложных периодов в её жизни.