Сэм Асгари ответил на заявление Бритни Спирс о неискренности их брака
Бритни Спирс недавно призналась, что её брак с Сэмом Асгари стал одним из самых сложных периодов в её жизни.
Она отметила, что в тот момент была лишена возможности общаться с сыновьями от Кевина Федерлайна, а отношения с Асгари назвала «фальшивым отвлечением». Это признание расстроило бывшего мужа певицы.
Сэм Асгари, в свою очередь, в разговоре с People заявил, что воспринимает их союз совершенно иначе. По его словам, отношения с Бритни были для него настоящими.
Он подчеркнул, что несмотря на короткую продолжительность брака, он искренне любил певицу, продолжает тепло к ней относиться и всегда желает ей только счастья.
