Стало известно о состоянии перенёсшего тяжелую операцию Николая Дроздова
Николай Дроздов бодр и готовится к работе после плановой операции
Состояние здоровья телеведущего Николая Дроздова стабильное, он чувствует себя хорошо и готовится к работе. Об этом сообщил художник Константин Мирошник.
В беседе с «NEWS.ru» Мирошник заявил, что 88-летний зоолог в настоящий момент занимается подготовкой к лекциям.
«Дроздов нормально себя чувствует, готовится к работе, лекциям. Вот, чем мы занимаемся... Не волнуйтесь, всё хорошо. Бодренький, весёлый. Рассказывает анекдоты о Штирлице. Всё идет своим путем», — сообщил художник.Мирошник подчеркнул, что одна из лекций будет посвящена находке полиэтиленового пакета в Марианской впадине. Ранее сообщалось, что Дроздов перенёс плановую операцию на коленном суставе и провёл в больнице четыре дня, после чего восстановление продолжилось в домашних условиях. По информации Мирошника, телеведущий также завершил плановый курс инъекций.