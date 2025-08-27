Стало известно о состоянии перенёсшего тяжелую операцию Николая Дроздова

27 августа 2025, 12:39

Николай Дроздов бодр и готовится к работе после плановой операции

Николай Дроздов (Фото: РИА Новости/Илья Питалев)

Состояние здоровья телеведущего Николая Дроздова стабильное, он чувствует себя хорошо и готовится к работе. Об этом сообщил художник Константин Мирошник.





В беседе с «NEWS.ru» Мирошник заявил, что 88-летний зоолог в настоящий момент занимается подготовкой к лекциям.

«Дроздов нормально себя чувствует, готовится к работе, лекциям. Вот, чем мы занимаемся... Не волнуйтесь, всё хорошо. Бодренький, весёлый. Рассказывает анекдоты о Штирлице. Всё идет своим путем», — сообщил художник.

