Актёр Иван Краско (Фото: РИА Новости/Александр Гальперин)

Народный артист России Иван Краско умер 9 августа, ему было 94 года. Актёр оставил не такое солидное наследство по меркам других известных артистов: три участка, квартиру, машину. Кому же достанется имущество Ивана Ивановича? Об этом читайте в материале «Радио 1».





Четыре женщины Ивана Краско

Актёр Андрей Краско, сын Ивана Краско (Фото: РИА Новости/Алексей Даничев)

«Я думаю, что я готов к прощению в таком случае, потому что чисто физиологически возраст даёт о себе знать. Эта тяга, которая неосознанно чаще всего сближает мужчину и женщину, она у меня слабеет, естественно. Я говорю совершенно откровенно», — признавался Краско.

Богатый улов для наследников?

«В наследственную массу входит имущество и имущественные права, которыми владел наследодатель на момент смерти — включая, например, гонорары, авторские и смежные доходы, если они причитались ему на день открытия наследства. Если актёр сыграл более 150 ролей в кино и после его смерти продолжают поступать отчисления, эти суммы и права могут быть частью наследства, если они относятся к уже созданным или утверждённым работам», — рассказал адвокат Сергей Жорин.

Претенденты на наследство Ивана Краско

«Мне надоело участвовать в прениях из-за недвижимости, теперь любые споры, которые возникают в моей семье, будет решать надёжный адвокат», — рассказывал Краско.

Актёр Иван Краско (Фото: РИА Новости/Алексей Даничев)



«Он при жизни всё разделил. Он говорил, что оставил всё детям, Ване и Феде точно, о старших дочерях не знаю», — уточнил артист.





Внебрачные дети