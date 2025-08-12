«Он при жизни всё разделил»: молодая жена-изменщица и внебрачные дети. Кому достанется наследство Ивана Краско?
Народный артист России Иван Краско умер 9 августа, ему было 94 года. Актёр оставил не такое солидное наследство по меркам других известных артистов: три участка, квартиру, машину. Кому же достанется имущество Ивана Ивановича? Об этом читайте в материале «Радио 1».
Четыре женщины Ивана КраскоЗа всю жизнь Иван Краско был женат четыре раза. Впервые он женился в 1951 году на Екатерине Ивановой. Союз долго не продержался — всего четыре года. Но в браке родилась первая дочь артиста — Галина. Второй брак стал для Краско успешным. Вместе с супругой Кирой Петровой они прожили более 40 лет. В этом союзе родились сын Андрей, в будущем известный актёр Андрей Краско («Грозовые ворота», «Сволочи», «Диверсант»), и дочь Юлия.
В 1997 году умирает Кира Васильевна, а в 2006 году — Андрей Краско, не дожив всего месяц до своего 49-летия. Иван Краско тяжело переживает потерю жены, но в 2001 году в СМИ появилась новость о том, что народный артист вновь женится. Разница в возрасте жениха и невесты была огромной. Новая избранница актёра, уже третья по счёту, была младше его почти на 50 лет.
С Натальей Вяль Иван Иванович познакомился в театре им. В. Ф. Комиссаржевской, где девушка работала реквизитором. К слову, в этом театре актёр служил с 1965 по 2021 год. Супруга подарила Краско двух сыновей — Ивана и Федора, а спустя десять лет брак распался. Ходили слухи, что Наталья ушла к молодому мужчине.
В четвёртый раз Иван Иванович женился на девушке, младше его почти на 60 лет. На момент бракосочетания Краско было уже 85, а его же избраннице Наталье Шевель только 24 года. К тому же, девушка оказалась ученицей народного артиста. Сам же Иван Иванович в тот момент считал, что нашёл надежную спутницу жизни.
Но семейная жизнь длилась недолго. Разразился скандал, поводом которого стала возможная измена супруги. Актёр к этому, несмотря на долгие разбирательства, относился философски и достаточно разумно.
«Я думаю, что я готов к прощению в таком случае, потому что чисто физиологически возраст даёт о себе знать. Эта тяга, которая неосознанно чаще всего сближает мужчину и женщину, она у меня слабеет, естественно. Я говорю совершенно откровенно», — признавался Краско.Однако в 2018 году Шевель и Краско развелись, актёр вернулся к третьей жене - Наталье Вяль. После у артиста случилось ещё несколько романов.
Богатый улов для наследников?
Иван Краско нажил не так уж и много имущества. Всё дело в том, что Иван Иванович старался при каждом разводе оставить бывшей супруге какую-то недвижимость. Каково же наследство народного артиста?
Так, в деревне Вартемяги (Ленобласть, малая родина актёра) у Краско имел участок с домом и баней. Кроме того, актёр располагал участком в деревне Керро (Ленобласть), но точно неизвестно, сейчас ли принадлежит эта земля Краско. Ещё у Ивана Ивановича был третий участок в деревне Грузино (Ленобласть), по соседству с Боярскими.
Актёр также владел большой квартирой в историческом районе Санкт-Петербурга, недалеко от метро «Елизаровская». К тому же, в собственности актёра числится автомобиль.
Однако, наследство артиста вовсе не ограничено тремя загородными участками, квартирой и машиной. Не стоит забывать и об авторских отчислениях за его книги и гонорары за фильмы.
«В наследственную массу входит имущество и имущественные права, которыми владел наследодатель на момент смерти — включая, например, гонорары, авторские и смежные доходы, если они причитались ему на день открытия наследства. Если актёр сыграл более 150 ролей в кино и после его смерти продолжают поступать отчисления, эти суммы и права могут быть частью наследства, если они относятся к уже созданным или утверждённым работам», — рассказал адвокат Сергей Жорин.
Претенденты на наследство Ивана Краско
В 2021 году Иван Иванович составил завещание.
«Мне надоело участвовать в прениях из-за недвижимости, теперь любые споры, которые возникают в моей семье, будет решать надёжный адвокат», — рассказывал Краско.Интересно, но проблемы с наследством, как выяснилось, возникли не только у родственников народного артиста. На участок в деревне Вартемяги претендует арт-директор Ивана Ивановича Вячеслав Смородинов. Но это только вершина айсберга. Третья жена актера Наталья Валь просила переписать дом на неё и сыновей.
Судьба дачи в деревне Грузино уже решена — Иван Иванович подарил своей дочери Юлии. Также известно, что квартиру около метро «Елизаровская» Краско планировал завещать внуку и невестке.
Что касается остального имущества, то, по слухам, младшие сыновья актёра являются главными наследниками. Об этом рассказывал друг и ученик Краско — Юрий Марахонько.
«Он при жизни всё разделил. Он говорил, что оставил всё детям, Ване и Феде точно, о старших дочерях не знаю», — уточнил артист.
Внебрачные дети
Говорили, что у Краско есть внебрачные дети. По словам адвоката Сергея Жорина, эти наследники могут претендовать на имущество актёра, но они должны подтвердить своё родство документами.
Таким образом, вопрос о том, как родственники Ивана Ивановича распределят между собой наследство, остаётся открытым.