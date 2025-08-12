Прощальный концерт Гуфа обернулся скандалом
Рэперу Гуфу может грозить административный штраф — порядка 4–5 тысяч рублей, а организаторам его прощального концерта — от 800 тысяч до 1 миллиона рублей, либо приостановка деятельности до 90 дней. Поводом стала исполненная на шоу запрещённая композиция «Тем, кто с нами».
По данным Mash, эпизод произошёл 9 августа на «Фетисов Арене» во Владивостоке. Во время выступления Алексей Долматов говорил о законах и спел трек, который недавно попал под запрет РКН; по словам артиста, он старался пропустить через себя только цензурные фрагменты, остальное оставив на реакцию публики.
В РКН в комментарии Mash напомнили, что при нарушении статьи 6.13 КоАП РФ (пропаганда наркотических средств) сотрудники МВД вправе составить протокол об административном правонарушении. Если такой протокол будет оформлен, ответственность ляжет как на исполнителя, так и на организаторов мероприятия.
Директор Гуфа, которая также является его сестрой, отказалась комментировать ситуацию.
