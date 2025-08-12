Прощальный концерт Гуфа обернулся скандалом

12 августа 2025, 11:38

«Mash»: Гуфу может грозить штраф в 5 тыс. руб. за исполнение запрещенной песни

Алексей Долматов (Фото: РИА Новости/ Владимир Трефилов)

Рэперу Гуфу может грозить административный штраф — порядка 4–5 тысяч рублей, а организаторам его прощального концерта — от 800 тысяч до 1 миллиона рублей, либо приостановка деятельности до 90 дней. Поводом стала исполненная на шоу запрещённая композиция «Тем, кто с нами».