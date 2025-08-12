Психолог раскрыла, как Кадышева стала популярной среди зумеров
Психолог Булгакова: молодежь полюбила Кадышеву на фоне интереса к традициям
Народная артистка России Надежда Кадышева обрела популярность среди представителей поколения Z на фоне их интереса к патриотизму и русским традициям. Об этом заявила доцент кафедры психологии Государственного университета просвещения Екатерина Булгакова.
По ее словам, которые приводит NEWS.ru, молодежь стала интересоваться творчеством певицы, так как в нем сочетаются тяга к корням и современное музыкальное оформление.
По мнению психолога, молодые люди от 15 лет и старше, переживающие время первой любви, находят в ее песнях простые, но правильные и красивые тексты с запоминающимися мелодиями.
«Сейчас в тренде элементы русской культуры: кокошники, платья, украшения. И песни «Золотого кольца», сочетание русского колорита с современной обработкой очень удачно вошли в моду. Сочетание патриотизма, тяги к своим корням, простоты и осмысленности дает такую популярность», — пояснила собеседница издания.Она также подчеркнула, что юным слушателям надоели песни без мелодии, чьи тексты наполнены агрессией и негативом. На этом фоне Кадышева выделяется профессиональным исполнением, умением работать с публикой и верностью своему репертуару.