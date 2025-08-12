«Я постарел»: Пригожин о современных исполнителях

12 августа 2025, 11:17

Пригожин считает, что сегодняшние молодые исполнители однообразны

Иосиф Пригожин (Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов)

Продюсер Иосиф Пригожин в интервью NEWS.ru заявил, что современная молодёжь в музыке стала чересчур однообразной: по его мнению, у многих молодых исполнителей не хватает глубины и смысла, которые были характерны для песен прошлых поколений.





Он отметил, что старые хиты продолжают пользоваться спросом не случайно — это результат их высокого качества и эмоциональной насыщенности.



Продюсер вспомнил, что в разные времена среди молодёжи были востребованы очень разные исполнители — например, Леонид Агутин, Татьяна Буланова и Надежда Кадышева. Особо он выделил недавний трибьют в честь его супруги Валерии, где молодые артисты исполняли её хиты и показали высокий профессионализм, что, по его словам, подтверждает силу проверенных временем песен.





«Слишком много однообразия [среди молодых исполнителей], я не отличаю одних от других. Молодежь вся однообразная, я просто не понимаю, о чем они поют. Наверное, я постарел. Но, понимаете, в песнях другого поколения есть смысл, есть музыка, она же не просто так стала популярной. Это просто тенденция», — сказал собеседник.