«Он распускал руки, я изменяла из мести»: война Салтыковых длиною в 40 лет — подробности, от которых волосы встают дыбом
То, что произошло в семье Ирины и Виктора Салтыковых, трудно назвать обычным разводом. Эта драма давно перешагнула личные границы и превратилась в публичный спектакль, где каждый новый сюжет вызывает всё больше вопросов. Теперь фрагменты их семейного быта, о которых раньше знали только избранные, всплывают в интервью и заголовках. И с каждым разом картина становится всё мрачнее. Почему бывшие супруги не могут отпустить друг друга и что на самом деле стоит за их многолетней войной, читайте в материале «Радио 1».
Курортный роман, который затянулся на годы
Это скорее напоминает поучительную историю. О том, как любовь, которая вначале казалась бездонной и всепоглощающей, сдаёт позиции под натиском трёх врагов. Первый — время, стирающее остроту чувств, второй — большие деньги, меняющие не только быт, но и самих людей и третий — чужие взгляды, которые проникают в самые потаённые уголки семейной жизни. Ни один из этих факторов по отдельности не гарантирует крах. Но когда они бьют одновременно — печальный финал неизбежен. Случай Ирины и Виктора Салтыковых — наглядное тому подтверждение.
Весной 1986 года студентка строительного института Ирина Сапронова поехала на Чёрное море с подругой отдохнуть, чтобы набраться сил перед новым учебным годом. Девушка уже имела диплом строительного техникума и звание кандидата в мастера спорта по художественной гимнастике. О карьере певицы она тогда даже не задумывалась. Будущее казалось понятным и предсказуемым. Группа «Форум» тогда гремела на всю страну, а её фронтмен Виктор Салтыков давно стал кумиром миллионов. Девчонки на концертах пищали от восторга, гастрольный тур был расписан по минутам. В Сочи они приехали по работе, плотный график, ни минуты свободного времени. Но тот майский вечер неожиданно выдался свободным. На автобусной остановке коллеги-музыканты заметили двух симпатичных девушек.
Ребята уговорили Виктора подойти, а дальше закрутилось: ресторан, шампанское, беззаботный вечер. И вдруг — как током ударило. Какое-то необъяснимое притяжение, которое потом ни один из них не смог внятно объяснить. В курортные интрижки Ирина не верила. А уж в настоящие чувства — тем более. Но что-то в этом музыканте заставило её сердце биться чаще. Виктор же позже вспоминал: новая знакомая удивительно напомнила ему маму. Три дня пролетели как одно мгновение. Виктору с группой нужно было уезжать в Ялту, а Ирине возвращаться в Москву. Расставаться не хотелось. Они стояли и смотрели друг на друга, не обращая ни на кого внимания. И вдруг оба заплакали. Без причины, на пустом месте. Виктор пообещал набрать вечером, ровно в шесть. Ирина не поверила, подумала про себя, что у него по всей стране таких девчонок много. Но в назначенный час телефон зазвонил. Салтыков слово сдержал.
«Я не помнила себя от радости. Это, наверное, и есть страсть: ты чувствуешь взаимность и ощущаешь человека, как себя самого»,— рассказывала Ирина Салтыкова в интервью порталу Peoples.ru.
Как костюмер стала звездой: скандальный уход ИриныИх отношения развивались на расстоянии. Виктор жил в Ленинграде, Ирина училась в Москве. Разлука в тысячи километров их не пугала. При первой же возможности они срывались навстречу друг другу. Однажды Салтыков специально изменил гастрольный маршрут — сделал крюк, лишь бы попасть в Москву и увидеть её. Такой поступок говорил громче любых слов. Ровно через год после знакомства на Чёрном море Ирина и Виктор поженились. Свадьбу гуляли в ресторане гостиницы «Интурист» — для конца 80-х годов это был не просто банкет, а настоящий символ благополучия и высокого статуса. Мать Салтыкова невзлюбила будущую невестку с самого начала. Как будто чувствовала, что у будущей невестки характер непростой. Да и сам Виктор, как позже выяснилось, не рвался под венец. Ему больше по душе была жизнь свободная, без обязательств. В декабре 1987 года у пары родилась дочь, которую назвали Алисой. Декретный отпуск был недолгим.
Ирина попала в музыкальный состав «Мираж» благодаря мужу. Группу тогда лихорадило — Наталья Ветлицкая только что покинула состав, и продюсер Андрей Литягин срочно подыскивал замену. При встрече с семейством Салтыковых он сразу приметил молодую симпатичную маму: она идеально подходила на освободившееся место. Внешность, голос, подача — всё сложилось в нужный пазл. Голос тогда значения не имел. Главное — выйти на сцену и открывать рот под фонограмму, записанную настоящими вокалистками: Маргаритой Суханкиной и Натальей Гулькиной. Сама Ирина позже признавалась: репертуар оставлял её равнодушной, как и всё, что происходило на сцене. Каждый выход на сцену она проживала как вынужденный шаг — не по зову души, а из-под палки. Будто не было выбора. Никакой радости от выступлений, только страх и внутреннее сопротивление.
В «Мираже» Ирина задержалась недолго — всего полгода. Ушла из-за семейных обстоятельств. Во время первых гастролей в Сызрани Ирина узнала, что её годовалая дочка заболела. Женщина тут же собрала вещи и уехала.
Местные организаторы пришли в ярость: билеты уже продали, а концерт под угрозой срыва. Скандал назревал серьёзный. Выкручиваться пришлось директору группы Александру Букрееву. И он нашёл неожиданный выход из сложившейся ситуации: на сцену выпустили костюмера Таню Овсиенко, которая до этого только помогала артистам с одеждой. Но зрители, купившие билеты именно на Салтыкову, подмену не оценили.
Алкоголь и сломанная жизньЖенщина без работы не осталась. Арендовала несколько палаток на Кутузовском проспекте и стала торговать одеждой и косметикой. Забавная деталь: продавцами в её ларьках подрабатывали бездельничающие коллеги-музыканты мужа. Несколько лет именно она тянула семью, пока Виктор пытался найти себя в творчестве. Затем Виктор переехал в Москву и вошёл в состав «Электроклуба». Заработки там были уже совсем другого уровня — по тем временам очень и очень приличные.
И вскоре семья наконец купила собственную квартиру в столице. Семейная идиллия закончилась быстро. Переломный момент наступил, когда Виктор пристрастился к спиртному. Именно тогда отношения начали стремительно разрушаться. Сначала это списывали на обычное желание расслабиться после концертов, но вскоре безобидное увлечение переросло в привычку. Ирина позже делилась жуткими подробностями тех лет: о том, как муж избивал её, приходил пьяным и не хранил супружескую верность.
«Он пил очень много. Неоднократно мне изменял, о чем я впоследствии узнавала. Рукоприкладство также было и не раз. Виктор распускал руки. Сейчас я бы с легкостью ответила, но тогда была слишком доброй», — делилась певица в программе «Секрет на миллион».А потом, когда ложь и блудливость стали постоянными, Салтыкова решила ответить тем же, но это не исправило ситуацию. В интервью, которое цитирует издание Nazametke.com, Ирина призналась:
«Тогда и я изменила Вите из мести. Это ему, естественно, не понравилось…»