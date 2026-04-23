«Мой любимый мальчик»: Певец Шура заявил, что Филипп Киркоров помог ему в карьере

23 апреля 2026, 15:20

Певец Шура заявил, что Филипп Киркоров помог ему в карьере

Александр Медведев (Фото: Instagram* @shuramedvedev)

Певец Шура (настоящее имя — Александр Медведев) выступил на презентации своей книги и поделился тёплыми воспоминаниями о Филиппе Киркорове. Слова артиста приводит Telegram-канал «Звездач».





Певец назвал коллегу «солнышком» и признался, что тот сильно помог ему в карьере. Шура подчеркнул: Киркоров и по сей день продолжает делиться с ним советами.

«Он — солнышко! Это мой любимый мальчик», — с теплотой сказал Александр.