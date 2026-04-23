«Мой любимый мальчик»: Певец Шура заявил, что Филипп Киркоров помог ему в карьере
Певец Шура (настоящее имя — Александр Медведев) выступил на презентации своей книги и поделился тёплыми воспоминаниями о Филиппе Киркорове. Слова артиста приводит Telegram-канал «Звездач».
Певец назвал коллегу «солнышком» и признался, что тот сильно помог ему в карьере. Шура подчеркнул: Киркоров и по сей день продолжает делиться с ним советами.
«Он — солнышко! Это мой любимый мальчик», — с теплотой сказал Александр.Исполнитель рассказал, что лично поспособствовал становлению другого артиста — Мити Фомина. С Фоминым Шура дружит с шести лет. Кроме того, певец назвал несколько имён из нового поколения. Он считает талантливыми Akmal’я, Ваню Дмитриенко, MONA и Тосю Чайкину.
