«Он универсальный»: Игорь Матвиенко высказался о вокальных данных певца SHAMAN

20 сентября 2025, 17:19

Член жюри «Интервидения» Матвиенко заявил об универсальном вокале SHAMAN

Ярослав Дронов (Фото: Telegram @shaman_channel)

Российский композитор и продюсер Игорь Матвиенко считает, что певец SHAMAN с композицией «Прямо по сердцу» мог бы победить на конкурсе «Евровидение». Такое мнение Матвиенко высказал на пресс-конференции в рамках музыкального конкурса «Интервидение», где он входит в состав жюри от России.





Матвиенко заявил, что песня Ярослава Дронова идеально подходит для «Евровидения» и могла бы сразу занять первое место. При этом на «Интервидении», по его прогнозу, российский исполнитель войдет в пятерку лидеров, но не станет победителем.



Эксперт отметил вокальные данные артиста.

«Я его взял в оперу, потому что он сочетает в себе диапазон в две с половиной октавы, он может петь в этно-манере, может её расщеплять как рок-певец. Он более универсальный», — высказался продюсер.

