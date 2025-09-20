«Он универсальный»: Игорь Матвиенко высказался о вокальных данных певца SHAMAN
Член жюри «Интервидения» Матвиенко заявил об универсальном вокале SHAMAN
Российский композитор и продюсер Игорь Матвиенко считает, что певец SHAMAN с композицией «Прямо по сердцу» мог бы победить на конкурсе «Евровидение». Такое мнение Матвиенко высказал на пресс-конференции в рамках музыкального конкурса «Интервидение», где он входит в состав жюри от России.
Матвиенко заявил, что песня Ярослава Дронова идеально подходит для «Евровидения» и могла бы сразу занять первое место. При этом на «Интервидении», по его прогнозу, российский исполнитель войдет в пятерку лидеров, но не станет победителем.
Эксперт отметил вокальные данные артиста.
«Я его взял в оперу, потому что он сочетает в себе диапазон в две с половиной октавы, он может петь в этно-манере, может её расщеплять как рок-певец. Он более универсальный», — высказался продюсер.Ранее Игорь Матвиенко объяснил, чем «Интервидение» отличается от «Евровидения» и назвал российский конкурс «разглобализацией культуры».