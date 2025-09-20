«Нужно восхищаться»: Вера Брежнева раскрыла, какого мужчину видит рядом с собой
Вера Брежнева раскрыла главный секрет идеальных отношений
Экс-солистка группы «ВИА Гра» Вера Брежнева назвала качества, которые она считает важными в идеальном мужчине. В YouTube-шоу «Это Я Наделала» бывшая жена Константина Меладзе заявила, что ей необходимо восхищаться своим избранником.
Брежнева пояснила, что для неё прежде всего важны эмоциональная близость и ум.
«Во-первых, это эмоциональная близость, во-вторых, мне, конечно, важно, чтобы мужчина был умным. Мне нужно восхищаться мужчиной. И, давайте по-честному, неважно, какой мужчина: важно то, как ты себя чувствуешь рядом с ним», — пояснила певица.По словам артистки, главное — это чувствовать себя рядом с мужчиной спокойно и расслабленно. Она подчеркнула, что основа любых отношений — это доверие, без которого не может быть близости.
Напомним, что Вера Брежнева и Константин Меладзе расстались в 2023 году после восьми лет брака. У пары нет общих детей.