«Нужно восхищаться»: Вера Брежнева раскрыла, какого мужчину видит рядом с собой

20 сентября 2025, 16:58

Вера Брежнева раскрыла главный секрет идеальных отношений

Вера Брежнева (Фото: Instagram* @ververa)

Экс-солистка группы «ВИА Гра» Вера Брежнева назвала качества, которые она считает важными в идеальном мужчине. В YouTube-шоу «Это Я Наделала» бывшая жена Константина Меладзе заявила, что ей необходимо восхищаться своим избранником.





Брежнева пояснила, что для неё прежде всего важны эмоциональная близость и ум.

«Во-первых, это эмоциональная близость, во-вторых, мне, конечно, важно, чтобы мужчина был умным. Мне нужно восхищаться мужчиной. И, давайте по-честному, неважно, какой мужчина: важно то, как ты себя чувствуешь рядом с ним», — пояснила певица.

