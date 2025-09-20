«Она сумасшедшая»: Отец Яниса Тиммы заявил о психическом расстройстве Седоковой

20 сентября 2025, 16:06

Отец Яниса Тиммы прокомментировал поведение Анны Седоковой после гибели сына

Анна Седокова (Фото: Telegram @secretanna)

Отец латвийского баскетболиста Яниса Тиммы Райтис Тимма в своём блоге резко высказался в адрес бывшей жены спортсмена, Анны Седоковой.





Райтис опубликовал фотографии экс-солистки группы «ВИА Гра» в откровенных нарядах и задал риторический вопрос о том, станет ли женщина в 42 года публиковать такие изображения.

«Свинота. Разве нормальная тётка в пятом десятилетии такое будет выставлять?» — написал Тимма.

«Почему я говорю, что она сумасшедшая? Потому что она сама говорила, что лечилась в больнице с нервным расстройством. Мы не знаем, вылечилась ли», — с иронией написал убитый горем отец 32-летнего Яниса.