«Он ждёт, пока я умру»: кто забрал наследство Джигарханяна? Исповедь молодой вдовы Цымбалюк-Романовской, от которой мороз по коже
Армен Джигарханян — легенда советского и российского кино, рекордсмен по количеству сыгранных ролей. Актёра обожала вся страна, но по-настоящему его никто не знал. За кадром оставалась жизнь, полная драматических поворотов, семейных трагедий и громких скандалов, о которых долго молчали. Его вдова Татьяна Власова до сих пор не может смириться с этой потерей. В недавнем откровенном интервью она призналась: их брак был не только временем большого счастья, но и чередой серьёзных испытаний. О том, что скрывалось за образом великого актёра и какие тайны раскрыла его вдова спустя годы, читайте в материале «Радио 1».
Как начинался роман великого актёра и Татьяны Власовой
Знаменитый Армен Джигарханян — не только замечательный актёр, но и герой громкой любовной истории. Кто бы мог подумать, что начинал маэстро свой романтический путь со скандальной истории. Совсем молодым, только приехав в столицу, будущий мэтр страстно увлёкся Татьяной Власовой — эффектной брюнеткой, заведующей литературной частью одного из столичных театров. Вот только избранница была несвободна. В студии Андрея Малахова Власова позже признавалась:
«У меня были отношения с другим человеком, тоже армянином. Ну и вроде как любовь была, как-то вместе были, но это не гражданская история, мы не были расписаны».Армену не пришлось долго добиваться взаимности — Татьяна и сама заинтересовалась статным актёром.
«Я увидела Джигарханяна, он в молодости был неотразим. Такая харизма сумасшедшая, а какая энергия шла и как от актёра, и как от человека. Он всегда думал, что он очень красивый, с головой этой своей львиной».
Однажды увидел себя на какой-то фотографии, где был ниже всех ростом, и вдруг говорит:
«Я что, такой маленький?» Это для него было открытием», — вспоминала с улыбкой Татьяна в эфире «Пусть говорят».
Трагедия дочери великого актёраНа самом деле за внешним благополучием знаменитости скрывалась самая настоящая семейная трагедия. Когда Джигарханян и Власова поженились, артист усыновил её сына Степана, а она приняла в семью его дочь Лену от первого брака. К несчастью, девочка унаследовала душевную болезнь от родной матери — Аллы Ванновской. Армен Борисович прилагал максимум усилий, чтобы обеспечить дочери полноценное существование: помог ей с трудоустройством и пытался создать нормальные условия для жизни. Но несмотря на все усилия отца, судьба уготовила Лене иной финал.
В декабре 1987 года дочь Армена Джигарханяна, 23-летнюю Елену, и супруга девушки обнаружили мёртвыми в автомобиле, стоявшем в гараже. Трагедия унесла жизни молодых людей из-за отравления угарным газом. За год до этого Елена перенесла операцию по прерыванию беременности, после которой у неё обнаружили гепатит. Для Армена Борисовича потеря единственной дочери стала тяжелейшим ударом, который перечеркнул всё. По словам его супруги Татьяны Власовой, после этого горя он моментально постарел на несколько лет.
Драма личной жизни Армена ДжигарханянаДжигарханян и Власова разошлись в конце 1990 года. Актер купил жене дом в Америке, и она уехала туда с их котом Филом. Сам мэтр навещал их редко, а потом и вовсе перестал приезжать. В 2014 году 79-летний артист устроил публике неожиданный сюрприз: он женился на 35-летней Виталине Цымбалюк-Романовской. Девушка пришла в его театр музыкальным руководителем, со временем стала директором, а затем и женой. Официально брак оформили в феврале 2016 года — после двух лет отношений.
Но семейная идиллия оказалась недолгой. Спустя всего несколько месяцев разразился громкий скандал: Армен Джигарханян подал на развод, выдвинув против молодой супруги обвинения в краже и мошенничестве. По версии актёра, Виталина завладела всей его недвижимостью и отстранила его от управления собственным театром. В сентябре 2019 года Армен Борисович и Татьяна Власова воссоединились. Режиссёр тогда дал редкое интервью, в котором сделал неожиданное заявление:
«Рад, что моя Татьяна вернулась, будем стареть вместе!» — приводит слова Джигарханяна издание Starhit.ru.Подводя итог своему пути он рассуждал о счастье, боли и ошибках в целом. По его словам:
«Счастье — когда ты что-то преодолеваешь. Когда боль заканчивается — это самое высокое счастье». «Без ошибок все равно бы не прожил. Ошибается каждый».Это было прямым комментарием к бурным событиям его личной жизни: разводы, суды, воссоединение с Татьяной Власовой — искренняя исповедь о том, что истинное спокойствие и счастье приходят именно тогда, когда тяжелый период остается позади. Власова же, вспоминая тот период в одном из интервью, говорила с горечью:
«Расставание она переживала настолько тяжело, что ощущала нехватку воздуха и полное отсутствие интереса к жизни. Долгие годы их брака, считала она, говорят о том, что и Джигарханян нуждался в ней не меньше».Вдова откровенно признавалась:
«Для окружающих Джигарханян был воплощением мужественности и силы. Однако только она знала, что за этим образом уверенного мачо, в душе на самом деле скрывался ранимый и вечно сомневающимся человек».
Последнее интервью вдовы Джигарханяна, которое заставит вас содрогнутьсяАрмен Джигарханян скончался 14 ноября 2020 года в возрасте 85 лет. Организм не справился с обширным отёком, вызванным хроническим заболеванием почек. Похоронили мастера на Ваганьковском кладбище — он завещал лежать рядом с дочерью Леной. Но даже после смерти его имя не перестало фигурировать в скандалах. В период брака с Виталиной Цымбалюк-Романовской половина их общей квартиры отошла бизнесмену Юрию Растегину. Теперь предприниматель рассчитывает выкупить и вторую часть — уже у вдовы. Сама же Виталина после всех судебных тяжб осталась ни с чем.
В свои 82 года Татьяна Власова продолжает жить в той самой трёхкомнатной квартире, где когда-то они с Джигарханяном были по-настоящему счастливы. Платежи за коммунальные услуги женщина вносит полностью — за всю квартиру, хотя половина уже находится в собственности предпринимателя. Татьяна Власова не скрывает: будущее пугает её. О своей непростой ситуации вдова откровенно рассказала в эфире программы Андрея Малахова.
«Я вынуждена уйти в дом престарелых!» — призналась Татьяна Власова.Женщина пояснила: если здоровье подведёт и она не сможет ухаживать за собой, переезд в специализированное учреждение станет неизбежным.
Самые горькие слова Татьяны Власовой прозвучали, когда речь зашла о мужчине, который теперь владеетчастью их с Джигарханяном квартиры.
«Получается, он меня не трогает — он ждёт, пока я умру», — произнесла женщина в студии.И добавила с горечью:
«Мне только из-за этого не хочется умирать, потому что я умру, и тут такое пойдет… Там и так лжи много было».
Встреча, которая растрогала до слёзНо не только квартирные тяжбы омрачают жизнь вдовы. В Лас-Вегасе едва не погиб единственный сын Татьяны Власовой — Степан: трое вооружённых грабителей ворвались в его дом. Отчаянное сопротивление не спасло Степана от пули: одна всё-таки задела парню голову. К счастью, ранение оказалось неопасным. Но настоящее потрясение поджидало Степана позже — врачи потребовали 36 тысяч долларов за свою помощь.
«Пришлось восстанавливаться дома, таких денег просто не было», — поведал Степан Джигарханян в программе «Прямой эфир».Судя по всему, Степан видится с мамой редко. Поэтому, когда молодой человек появился в студии «Пусть говорят» с цветами и опустился перед Татьяной Власовой на одно колено, та не смогла скрыть удивления. Растроганная до глубины души, она от волнения произнесла:
«Настоящий! Ну, это опасно. Я могла умереть».Жизнь Татьяны Власовой по-прежнему вызывает отклик у поклонников Армена Джигарханяна. В судьбе вдовы они видят не тень великого актёра, а отдельную, полную драматизма историю сильной женщины.