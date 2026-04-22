«Человек не способен раскаяться»: Почему россияне не простят Пугачеву

Продюсер Кот: Россияне не простят Пугачеву за ее русофобию
Певица Алла Пугачева в своих высказываниях о России продолжает демонстрировать русофобские взгляды.
Об этом в интервью NEWS.ru заявил режиссер-документалист и писатель Юрий Кот. По его мнению, именно из-за такой позиции россияне не готовы простить артистку.
«Пугачева продолжает русофобствовать. Если человек не способен искренне раскаяться, то о каком прощении можно говорить? Нет ей прощения», — сказал собеседник.
Сам Юрий Кот до 2014 года работал на украинском телевидении и проживал в Киеве. После событий на Майдане он выступил против госпереворота, за что, по его словам, был избитым сторонниками протестов. В итоге писатель покинул украинскую столицу.