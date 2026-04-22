«Человек не способен раскаяться»: Почему россияне не простят Пугачеву

22 апреля 2026, 12:25

Продюсер Кот: Россияне не простят Пугачеву за ее русофобию

Алла Пугачева (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Певица Алла Пугачева в своих высказываниях о России продолжает демонстрировать русофобские взгляды.





Об этом в интервью NEWS.ru заявил режиссер-документалист и писатель Юрий Кот. По его мнению, именно из-за такой позиции россияне не готовы простить артистку.





«Пугачева продолжает русофобствовать. Если человек не способен искренне раскаяться, то о каком прощении можно говорить? Нет ей прощения», — сказал собеседник.



