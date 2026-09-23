«Тренируюсь практически каждый день»: Мария Захарова раскрыла секрет своей фигуры в 50 лет

23 сентября 2026, 14:08

Мария Захарова рассказала о спорте и питании при плотном рабочем графике

Мария Захарова (Фото: Telegram / @MariaVladimirovnaZakharova)

Мария Захарова рассказала, как поддерживает физическую форму при плотном рабочем графике и постоянных командировках. По словам официального представителя МИД России, спорт давно стал частью её повседневного режима.





Захарова призналась в подкасте «Переговорка» на «Радио 1» и Propusk.tv, что старается заниматься практически каждый день. В ведомственном спортивно-оздоровительном комплексе МИД есть бассейн, тренажёрный зал и площадка для занятий различными видами спорта. Обычно она приходит на тренировку рано утром — ещё до начала рабочего дня.



С питанием, признаётся Захарова, всё гораздо сложнее. Из-за командировок и мероприятий соблюдать режим постоянно не получается. Поэтому иногда приходится буквально брать еду с собой на целый день: курицу, рис, овощи, яблоки и другие продукты, которые удобно сложить в контейнеры.



Иногда такой рацион нужен, когда Захарова хочет привести себя в форму или, по её словам, «высушиться». Причём коллеги уже привыкли к таким гастрономическим запасам: перед поездками они знают, что у неё может быть отдельный контейнер с едой и обязательное яблоко.





«Завтракать не иду. У меня всё с собой. Где тут взять яблок, где тут курицу сварить?» — именно такой подход, по словам Захаровой, давно стал привычным для её командировок.