«Тренируюсь практически каждый день»: Мария Захарова раскрыла секрет своей фигуры в 50 лет
Мария Захарова рассказала, как поддерживает физическую форму при плотном рабочем графике и постоянных командировках. По словам официального представителя МИД России, спорт давно стал частью её повседневного режима.
Захарова призналась в подкасте «Переговорка» на «Радио 1» и Propusk.tv, что старается заниматься практически каждый день. В ведомственном спортивно-оздоровительном комплексе МИД есть бассейн, тренажёрный зал и площадка для занятий различными видами спорта. Обычно она приходит на тренировку рано утром — ещё до начала рабочего дня.
С питанием, признаётся Захарова, всё гораздо сложнее. Из-за командировок и мероприятий соблюдать режим постоянно не получается. Поэтому иногда приходится буквально брать еду с собой на целый день: курицу, рис, овощи, яблоки и другие продукты, которые удобно сложить в контейнеры.
Иногда такой рацион нужен, когда Захарова хочет привести себя в форму или, по её словам, «высушиться». Причём коллеги уже привыкли к таким гастрономическим запасам: перед поездками они знают, что у неё может быть отдельный контейнер с едой и обязательное яблоко.
«Завтракать не иду. У меня всё с собой. Где тут взять яблок, где тут курицу сварить?» — именно такой подход, по словам Захаровой, давно стал привычным для её командировок.При этом дипломат подчёркивает, что придерживаться строгого режима при её графике непросто. Перелёты, мероприятия и постоянная работа оставляют мало возможностей для идеального расписания, поэтому приходится подстраивать питание и тренировки под обстоятельства.