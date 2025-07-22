«Она его убила»: почему отец Децла обвинил невестку в смерти сына и как сейчас живет наследник рэпера
Шесть лет назад внезапная смерть Кирилла Толмацкого, известного как Децл, потрясла миллионы его поклонников. После трагедии семья артиста оказалась в центре громких скандалов: отец рэпера сомневался в отцовстве, вдова обвиняла родственников в предательстве. 22 июля музыканту могло исполниться 42 года. О том, как сегодня живет сын Децла и в каких конфликтах замешаны его родители, расскажет «Радио 1».
Загадочная смерть: сердце или инсценировка?3 февраля 2019 года стало известно о смерти Кирилла Толмацкого, известного миллионам как Децл. Рэпер скончался во время гастролей в Ижевске в возрасте 35 лет. По официальным данным, причиной стал сердечный приступ. Известно, что незадолго до этого артист жаловался на онемение конечностей и мог перенести микроинсульт.
Однако поклонники не сразу поверили в трагедию. В сети всплыли старые интервью, где Децл упоминал о желании в 35 лет инсценировать свою смерть.
«Наверно, инсценирую в 35 свою смерть и поеду на какой-нибудь остров и не буду париться о том, что в Вавилоне что-то происходит», — говорил он.Близкие артиста резко осудили эти теории, а также слухи о причастности запрещённых веществ к трагедии.
Конфликт вокруг наследия: сомнения отца и экспертиза ДНКПосле ухода Децла в семье разгорелись громкие скандалы. Продюсер Александр Толмацкий, отец рэпера, публично усомнился в отцовстве в Кирилла. В свидетельстве о рождении сына музыканта Антония графа «отец» долгое время оставалась пустой.
«Он не похож на Кирилла. На маму — похож», — заявлял Толмацкий-старший в одном из интервью.Продюсер настаивал на ДНК-тесте, и лишь после экспертизы было доказано: юноша — биологический сын Децла. Это позволило юноше получать положенные выплаты и закрепить за собой статус наследника. В свою очередь, Юлия Киселева, гражданская жена Кирилла, обвинила свекра и свекровь в лицемерии, лжи и манипуляциях.
Обвинения и взаимные упрекиВ свою очередь Юлия Киселева, гражданская жена Кирилла, обвинила свекра и свекровь в лицемерии, лжи и манипуляциях. Кроме того, она сообщила, что родители Децла сами не идут на контакт, не хотят общаться и поменяли замки. Также она рассказала, что мать Кирилла, Ирина, хитростью оформила дарственную на квартиру, купленную рэпером для семьи
«Муж покупал эту квартиру на свои деньги для своей семьи. Мать хитростью заставила написать дарственную на себя и теперь хозяйничает в чужом доме, водит туда чужих людей, забирает животных. Мой муж прекращал общение с лицемерными и лживыми людьми навсегда. Я верна его принципам», — отметила Киселева.Ирина Толмацкая в ответ назвала обвинения «бредом и враньем» и заявила, что не препятствует проживанию Киселевой в квартире.
Александр Толмацкий: обвинения в адрес невесткиАлександр Толмацкий пошел еще дальше, обвинив Киселеву в смерти сына. По его словам, Кирилл сильно нервничал из-за конфликтов в семье, что якобы могло повлиять на его здоровье.
«Перед смертью он ушел от жены, она их выгнала с Тони и они встречали Новый год у бабушки. А в феврале он погиб. Я считаю, что она его убила, неважно, прямо или косвенно, но она и только она виновата в его смерти», — заявил продюсер.Продюсер неоднократно делился своим мнением в различных телешоу, не стесняясь в выражениях в адрес бывшей возлюбленной сына.
Трудности взросления: жизнь Антония после потери отцаАнтоний не раз признавался, что рос вдали от роскоши. Он признавался, что питался скромно и донашивал одежду отца.
«Папа до сих пор меня кормит и одевает. Я до сих пор донашиваю его вещи, потому что у меня не хватает денег периодически себе на одежду», — откровенничал он.Стоит отметить, что мама Антония не включена в список претендентов на наследие рэпера, так как она не была его официальной женой. Претендовать на наследство Децла могут его сын и родители.
«Мы могли месяца два питаться рисом с бобами, потому что не было денег на еду», — рассказывал Антоний.Отношения с дедом и бабушкой складывались непросто. Антоний долгое время избегал общения с ними. Ему не нравилось, что они настраивали его против родной мамы. Однако, по словам близких, Юлия Киселева не препятствовала сыну поддерживать связь с родственниками.
Путь к примирению: Антоний и Александр Толмацкий сегодняСейчас Антоний учится на факультете журналистики МГУ. Его возлюбленная Диана, по слухам, сыграла важную роль в его сближении с семьёй. Юноша живет в квартире бабушки, что, по его словам, удобнее для учебы. Он уже появлялся вместе с Александром Толмацким в эфире федерального телеканала. Их совместное появление и поразительное сходство Антония с отцом вызвали бурю эмоций у зрителей.
Несмотря на сближение, Антоний по-прежнему обращается к деду по имени — Александр не хочет, чтобы его называли «дедушкой»
Музыкальные амбиции наследника Децла
Антоний увлекается музыкой и планирует продолжить дело отца. Александр Толмацкий отметил поразительное сходство голоса Антония с голосом Децла.
«Прислал какой-то трек, и я ловлю себя на мысли, что очень голос похож», — сказал он.Фанаты с осторожностью наблюдают за его творческими шагами, опасаясь, чтобы продюсер не воспринимал внука как «проект».