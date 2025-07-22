22 июля 2025, 11:29

Децл (фото: Instagram* / irinatolmatskaya)

Шесть лет назад внезапная смерть Кирилла Толмацкого, известного как Децл, потрясла миллионы его поклонников. После трагедии семья артиста оказалась в центре громких скандалов: отец рэпера сомневался в отцовстве, вдова обвиняла родственников в предательстве. 22 июля музыканту могло исполниться 42 года. О том, как сегодня живет сын Децла и в каких конфликтах замешаны его родители, расскажет «Радио 1».





Содержание Загадочная смерть: сердце или инсценировка? Конфликт вокруг наследия: сомнения отца и экспертиза ДНК Обвинения и взаимные упреки Александр Толмацкий: обвинения в адрес невестки Трудности взросления: жизнь Антония после потери отца Путь к примирению: Антоний и Александр Толмацкий сегодня Музыкальные амбиции наследника Децла

Загадочная смерть: сердце или инсценировка?

«Наверно, инсценирую в 35 свою смерть и поеду на какой-нибудь остров и не буду париться о том, что в Вавилоне что-то происходит», — говорил он.

Децл с мамой (фото: Instagram* / irinatolmatskaya)



Конфликт вокруг наследия: сомнения отца и экспертиза ДНК

«Он не похож на Кирилла. На маму — похож», — заявлял Толмацкий-старший в одном из интервью.

Обвинения и взаимные упреки

«Муж покупал эту квартиру на свои деньги для своей семьи. Мать хитростью заставила написать дарственную на себя и теперь хозяйничает в чужом доме, водит туда чужих людей, забирает животных. Мой муж прекращал общение с лицемерными и лживыми людьми навсегда. Я верна его принципам», — отметила Киселева.

Александр Толмацкий: обвинения в адрес невестки

Децл (фото: Instagram* / irinatolmatskaya)



«Перед смертью он ушел от жены, она их выгнала с Тони и они встречали Новый год у бабушки. А в феврале он погиб. Я считаю, что она его убила, неважно, прямо или косвенно, но она и только она виновата в его смерти», — заявил продюсер.

Трудности взросления: жизнь Антония после потери отца

«Папа до сих пор меня кормит и одевает. Я до сих пор донашиваю его вещи, потому что у меня не хватает денег периодически себе на одежду», — откровенничал он.

Децл (фото: Instagram* / irinatolmatskaya)



«Мы могли месяца два питаться рисом с бобами, потому что не было денег на еду», — рассказывал Антоний.

Путь к примирению: Антоний и Александр Толмацкий сегодня

Антоний с бабушкой (Instagram* / juzeppe_junior)

Музыкальные амбиции наследника Децла

«Прислал какой-то трек, и я ловлю себя на мысли, что очень голос похож», — сказал он.