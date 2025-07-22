Стало известно, чем владеет семья невесты Григория Лепса

22 июля 2025, 12:44

Семья 19-летней Авроры Киба оказалась богаче ее жениха Григория Лепса

Григорий Лепс и Аврора Киба (Фото: Telegram @gvleps_official)

Семья 19-летней Авроры Киба оказалась богаче ее жениха Григория Лепса. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.