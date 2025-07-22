Стало известно, чем владеет семья невесты Григория Лепса
Семья 19-летней Авроры Киба оказалась богаче ее жениха Григория Лепса. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Согласно данным SHOT, большая часть компаний певца терпит убытки. Стабилен лишь продюсерский центр Лепса, который ежегодно приносит 7,5 млн рублей.
Исполнитель владеет четырёхкомнатной квартирой за 50 млн рублей в ЖК бизнес-класса Redside возле Москвы-сити и дворцом на Новорижском шоссе, который можно оценить в 1,5 млрд рублей.
У матери невесты Лепса Татьяны Киба есть недвижимость в суперэлитном жилом комплексе «Имперский дом» возле парка «Музеон» в Москве по цене от 500 млн рублей, а также апартаменты в ЖК «Дом на Ефремова» стоимостью до 1,5 млрд рублей. Также женщина является владелицей бизнеса: «БЦК Элит», «БЦК Престиж» и «БЦК Люкс» с суммарной чистой прибылью 32 млн рублей в год. Эти юридические лица владеют 2232 квадратами на верхних этажах Старого Гостиного двора.
По предварительной информации, предпринимательница владеет еще и виллой на итальянском курорте Форте-деи-Марми.
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