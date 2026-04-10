«Она им не мать»: раскрыта тайна рождения двойняшек Пугачевой. Связь с женщиной из Казани и на кого похож сын Галкина** Гарри?
Гарри и Лиза Галкины — дети, которых знала вся страна. Их первые слова, смешные диалоги и жизнь в замке долгое время были частью семейной хроники, которую с интересом смотрели зрители. Однако сегодня всё иначе: подростки уже не так часто появляются на публике. Лиза иногда мелькает в кадре, а Гарри всё больше остаётся в тени. При этом интерес к тому, как живут наследники звёздного семейства, только вырос. Почему дети Аллы Пугачёвой и Максима Галкина** почти не появляются на публике и как живут сегодня, читайте в материале «Радио 1».
Тайна рождения Гарри и ЛизыТема позднего материнства Аллы Пугачёвой никогда не оставляла публику равнодушной. Двойняшки Гарри и Лиза появились на свет, когда певице исполнилось 64 года. Максиму Галкину** на тот момент было 37. Супруги не делали тайны из того, что прибегли к услугам суррогатной матери. Однако многие обстоятельства всё равно вызывали недоумение. В одном из интервью Галкин** сообщил: Пугачёва заранее позаботилась о заморозке яйцеклеток, и именно это позволило им стать родителями. Но данная версия убедила далеко не всех. Бывший депутат Роман Худяков на своей странице в соцсетях выразился предельно откровенно. По его словам, Пугачёва приходится детям не матерью, а в лучшем случае бабушкой.
По его словам, ни один репродуктолог не воспринимает всерьёз историю с заморозкой. Организм певицы находился в менопаузе более пятнадцати лет. В таком возрасте собственные яйцеклетки уже не годятся к использованию. Даже если их заморозили, качество всё равно остаётся низким. Шансы — практически нулевые. Он объяснил, почему пришёл к такому выводу. В те годы, когда Пугачёва ещё могла родить и якобы сдавала свой биоматериал, технологий для заморозки яйцеклеток попросту не существовало. Экс-депутат намекнул, что знает настоящую мать Гарри и Лизы, но называть её имя отказался.
Он также добавил, что Галкин** с Пугачёвой пытались сделать ЭКО, но все попытки оказались безуспешными. Тогда же счастливый отец продемонстрировал публике суррогатную мать. В СМИ называли имя жительницы Казани — Елены Ширининой. Однако сама женщина эту информацию опровергла. Она признавалась, что ей потребовалось много времени, чтобы морально подготовиться к тому, чтобы расстаться с младенцами, но, по её словам, рожала она не для Пугачёвой и Галкина**.
Что известно о детстве Лизы и ГарриДвойняшки родились 18 сентября 2013 года. С самого начала Пугачёва и Галкин** окружили их заботой. Отец часто выкладывал видео с детьми. Чем старше становились Лиза и Гарри, тем больше зрители к ним привязывались. Дети росли артистичными, сообразительными и с чувством юмора. В 2015 году их отдали в частный детсад «Кот в сапогах», где они учили английский и французский языки, занимались танцами и пением. Месяц пребывания одного ребёнка в этом заведении стоил 195 тысяч рублей. Кроме того, родители наняли двоих нянь и водителя, который возил детей на занятия.
В семейный замок в подмосковной Грязи регулярно приглашали преподавателя французского. А когда двойняшкам исполнилось по шесть лет, родители определили их в Первую московскую гимназию. В учебном заведении некоторые дисциплины велись на английском — иногда к занятиям привлекали носителей языка. Дополнительные уроки: плавание, рукоделие и футбол — уже были включены в общую стоимость обучения. За одного ребёнка в год родители платили 1,6 миллиона рублей.
На второго ученика предоставлялась скидка — 160 тысяч. Какие бы события ни происходили в жизни звёздной четы, публика неизменно продолжала интересоваться жизнью Лизы и Гарри. Когда в 2022 году семья покинула Россию, это вызвало раздражение у многих. Однако самих детей это не коснулось: хейтеры не трогали двойняшек и по-прежнему относились к ним с теплотой.
Как Лиза Галкина удивляет поклонниковЛиза родилась на несколько минут раньше брата. Впервые лицо девочки показали публике в 2015 году — тогда она вместе с Гарри побывала на дне рождения Аллы-Виктории Киркоровой. Некоторые поклонники сразу отметили: Лиза внешне напоминает мать. По словам Галкина, первые годы были непростыми. Дети ревновали родителей друг к другу, боролись за внимание и регулярно устраивали скандальные выходки. Лиза, в отличие от брата, вела себя более по-взрослому и нередко уступала ему. Гарри это только на руку — он быстро научился перетягивать внимание на себя.
Алла Борисовна с Максимом** всё время старались, чтобы ни один из детей не чувствовал себя забытым или обделённым. Лиза — обладательница светлых волос и голубых глаз. Похоже, девочка растёт большой любительницей нарядов. В её образах то и дело проглядывает сходство со знаменитой матерью. В гардеробе дочери чего только нет: пышные балетные пачки, яркие платья, белоснежные наряды, а иногда и пиратский стиль. Ей уже двенадцать лет. Она осваивает танцы, музыку, иностранные языки и театральное искусство. Многие из тех, кто был близок к семье, уверены: Лиза рождена для сцены.
У Лизы характер — огонь. Перед камерой держится уверенно, не боится вступать в споры. В одном из видео наследница звёзной пары выдала: сначала появился петух, а уж потом курица и яйцо. Многие оценили её нестандартный склад ума. Сейчас семья постоянно в разъездах. После отъезда из России они успели побывать в Риме, Израиле и на Кипре. Но маленькая леди остаётся прежней — всё той же живой, артистичной и любознательной девочкой.
Кого на самом деле напоминает повзрослевший Гарри ГалкинГарри — копия отца. Парень растёт способным и, кажется, скоро переплюнет знаменитых родителей, по крайней мере, в игре на фортепиано. У мальчика есть не только сестра-двойняшка Лиза, но и старшая сестра Кристина Орбакайте. Он младше её на 42 года и к тому же моложе собственных племянников — Никиты Преснякова, Дени Байсарова и Клавы Земцовой. Многие поклонники давно гадают, почему сына Пугачёвой назвали именно Гарри. Имя выбирала сама певица. Ей хотелось, чтобы оно хорошо сочеталось с отчеством «Максимович». Кроме того, по словам Аллы Борисовны, наследника назвали в честь Гарри Поттера, потому что Максим Галкин** в молодости напоминал ей того самого юного волшебника.
Лизу и Гарри отдали в кипрскую школу American Academy Limassol, где всё обучение ведётся на английском. В год за одного ребёнка выходит около 25 тысяч евро. После такого заведения можно легко поступить в престижный американский вуз. На Кипре Гарри никто не знает как сына Пугачёвой. Для одноклассников он просто Гарри. Мальчик не участвует в грязных историях, не корчит рожи на видео. Он занимается спортом и продолжает учить языки. Родители уверены: сын не свяжет жизнь со сценой. Скорее выберет программирование, архитектуру или откроет собственное дело. Отец постоянно в разъездах, и дети уже привыкли к такому ритму жизни.
Недавно Максим Галкин** опубликовал свежий снимок. Внимание подписчиков сразу приковал Гарри. Ему двенадцать лет, и он заметно вырос. Плечи стали шире, черты лица — острее. Поклонники отмечают явное сходство с отцом. Некоторые видят в нём черты дедушки — Александра Галкина. А есть и те, кто считает, что Гарри напоминает своего дядю, родного брата Максима** — Дмитрия.