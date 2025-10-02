Достижения.рф

«Она конченая шлюха, алкоголичка»: Как мама Давида Манукяна относится к Бузовой, Краймбрери и её мнение о женитьбе сына на армянке

Давид Манукян (фото:Риа Новости/Екатерина Чеснокова)

Давид Манукян — знаменитый певец и блогер, выросший благодаря поддержке своей мамы Анны. С самого детства она вдохновляла его развиваться и достигать успеха. Подробнее о ней читайте в материале «Радио 1».



Как всё начиналось?

Анна родилась в солнечном октябре 1969-го в Армении. До замужества её фамилия была Давтян. После встречи с будущим мужем Ашотом семья переехала в суровый сибирский город Новосибирск. Там и появился на свет маленький Давид, будущий кумир молодежи.

Анна Манукян (Фото: Instagram* @an_na898)

Вдохновение в трудные времена

Вспоминая о времени становления сына, Анна не может сдержать слез. Женщина отмечала, как однажды песня Аллы Пугачевой стала для них символом борьбы, и стремления двигаться вперед.

«У нас был период в жизни, когда песня Аллы Пугачевой «Нас бьют — мы летаем» стала посылом идти вперед», — рассказала она.

Трудности с Ольгой Бузовой

Одним из самых сложных моментов для Анны стал разрыв Давида с Ольгой Бузовой. Когда они начали встречаться в августе 2019 года, родители были против, но ничего не могли сделать. Их отношения длились полтора года, а в январе 2021 года пара объявила о расставании. Ольга обвинила Давида в изменах и насилии, что сильно задело Анну. Она активно защищала сына, вступая в споры с фанатами певицы в комментариях.

«И Тарасов бил. И сейчас она пьяная перед всей страной сторис строчит. Она конченая шлюха, алкоголичка», — сетовала женщина в соцсети.
Ольга Бузова (Фото: РИА Новости/Пелагия Тихонова)

Армянские традиции и популярность

Анна стала популярным блогером. Она делится новостями о Давиде и его успехах, показывает старые фотографии и рассказывает о воспоминаниях из детства. Женщина выросла в семье с крепкими армянскими традициями, но никогда не настаивала на том, чтобы сын женился только на армянке. Самым близким человеком для нее остается мама Милена. Анна часто обращается к ней за советом в сложных ситуациях.

Давид глубоко привязан к своей маме. По словам артиста, все его достижения — это результат её поддержки и усилий.

«Мой успех — твоя заслуга. Ты самая сильная женщина на свете, которая прошла через огонь и воду», — говорит он.

Мари Краймбрери

Недавно Анна с радостью отметила свадьбу своего сына Давида с очаровательной певицей Мари Краймбрери. Теперь она с удовольствием нянчит внучку — новорожденную малышку Николь.

Мари и Давид (Фото: Instagram* @dava_m)
Интересно, что пол девочки Анна раскрыла случайно, опубликовав в социальных сетях фото младенца с милым комментарием.

«Спасибо Богу, что вы есть в моей жизни... И моя сеньорита-вкусняшка», — написала она.

У пары были партнёрские роды: Давид стал свидетелем появления на свет своей дочери, держа за руку жену.

Дарья Осипова

