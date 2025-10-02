«Она конченая шлюха, алкоголичка»: Как мама Давида Манукяна относится к Бузовой, Краймбрери и её мнение о женитьбе сына на армянке
Давид Манукян — знаменитый певец и блогер, выросший благодаря поддержке своей мамы Анны. С самого детства она вдохновляла его развиваться и достигать успеха. Подробнее о ней читайте в материале «Радио 1».
Как всё начиналось?Анна родилась в солнечном октябре 1969-го в Армении. До замужества её фамилия была Давтян. После встречи с будущим мужем Ашотом семья переехала в суровый сибирский город Новосибирск. Там и появился на свет маленький Давид, будущий кумир молодежи.
Вдохновение в трудные временаВспоминая о времени становления сына, Анна не может сдержать слез. Женщина отмечала, как однажды песня Аллы Пугачевой стала для них символом борьбы, и стремления двигаться вперед.
«У нас был период в жизни, когда песня Аллы Пугачевой «Нас бьют — мы летаем» стала посылом идти вперед», — рассказала она.
Трудности с Ольгой БузовойОдним из самых сложных моментов для Анны стал разрыв Давида с Ольгой Бузовой. Когда они начали встречаться в августе 2019 года, родители были против, но ничего не могли сделать. Их отношения длились полтора года, а в январе 2021 года пара объявила о расставании. Ольга обвинила Давида в изменах и насилии, что сильно задело Анну. Она активно защищала сына, вступая в споры с фанатами певицы в комментариях.
«И Тарасов бил. И сейчас она пьяная перед всей страной сторис строчит. Она конченая шлюха, алкоголичка», — сетовала женщина в соцсети.
Армянские традиции и популярностьАнна стала популярным блогером. Она делится новостями о Давиде и его успехах, показывает старые фотографии и рассказывает о воспоминаниях из детства. Женщина выросла в семье с крепкими армянскими традициями, но никогда не настаивала на том, чтобы сын женился только на армянке. Самым близким человеком для нее остается мама Милена. Анна часто обращается к ней за советом в сложных ситуациях.
Давид глубоко привязан к своей маме. По словам артиста, все его достижения — это результат её поддержки и усилий.
«Мой успех — твоя заслуга. Ты самая сильная женщина на свете, которая прошла через огонь и воду», — говорит он.
Мари КраймбрериНедавно Анна с радостью отметила свадьбу своего сына Давида с очаровательной певицей Мари Краймбрери. Теперь она с удовольствием нянчит внучку — новорожденную малышку Николь.
Интересно, что пол девочки Анна раскрыла случайно, опубликовав в социальных сетях фото младенца с милым комментарием.
«Спасибо Богу, что вы есть в моей жизни... И моя сеньорита-вкусняшка», — написала она.
У пары были партнёрские роды: Давид стал свидетелем появления на свет своей дочери, держа за руку жену.