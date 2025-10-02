«Она конченая шлюха, алкоголичка»: Как мама Давида Манукяна относится к Бузовой, Краймбрери и её мнение о женитьбе сына на армянке

02 октября 2025, 12:22

Давид Манукян (фото:Риа Новости/Екатерина Чеснокова)

Давид Манукян — знаменитый певец и блогер, выросший благодаря поддержке своей мамы Анны. С самого детства она вдохновляла его развиваться и достигать успеха. Подробнее о ней читайте в материале «Радио 1».





Как всё начиналось?

Анна Манукян (Фото: Instagram* @an_na898)



Вдохновение в трудные времена

«У нас был период в жизни, когда песня Аллы Пугачевой «Нас бьют — мы летаем» стала посылом идти вперед», — рассказала она.

Трудности с Ольгой Бузовой

«И Тарасов бил. И сейчас она пьяная перед всей страной сторис строчит. Она конченая шлюха, алкоголичка», — сетовала женщина в соцсети.

Ольга Бузова (Фото: РИА Новости/Пелагия Тихонова)



Армянские традиции и популярность

«Мой успех — твоя заслуга. Ты самая сильная женщина на свете, которая прошла через огонь и воду», — говорит он.

Мари Краймбрери

Мари и Давид (Фото: Instagram* @dava_m)



«Спасибо Богу, что вы есть в моей жизни... И моя сеньорита-вкусняшка», — написала она.