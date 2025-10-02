Достижения.рф

В Петербурге квартиру бывшей жены Павла Дурова купили за 15,5 млн рублей

Ирина Болгар (Фото: Instagram* @missbolgar)

Бывшая жена Павла Дурова Ирина Болгар продала свою петербургскую квартиру. Подробности сообщает Telegram-канал SHOT.



Покупатель нашёлся почти через год. Он заплатил за трёхкомнатную квартиру на Васильевском острове около 15,5 млн рублей. Изначально Болгар оценила жильё в 18 млн рублей, но покупатели не проявляли активного интереса.

Цену несколько раз снижали. Помимо состояния квартиры, сложность заключалась в трёх собственниках. Теперь недвижимость имеет одного владельца.

Сама Ирина Болгар живёт в Швейцарии. Ранее Павел Дуров сообщил, что написал завещание. Его дети, в том числе и от Болгар, получат равные доли наследства через 30 лет после его смерти.

Напомним, что накануне криминалист усомнился в версии об отравлении Павла Дурова.

Читайте также:

Ольга Щелокова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0