Певица Кети Топурия выложила редкое фото с мамой и тремя детьми
Певица Кети Топурия опубликовала редкое семейное фото с тремя детьми и своей мамой Натальей, поздравив ее с днем рождения. Снимок появился в личных соцсетях артистки.
Кети сопроводила публикацию теплыми словами в адрес матери, признавшись ей в любви и выразив огромную благодарность.
На фотографии именинница Наталья запечатлена во время осенней прогулки в саду. Она нежно обнимает внуков — Оливию и Адама, в то время как младшая дочь Николь находится в коляске. Мама певицы выбрала для праздничного дня (30 сентября) легкую укладку и естественный макияж.
Напомним, что Топурия воспитывает двоих дочерей и сына от разных браков — с бизнесменами Львом Гейхманом и Львом Деньговым. В 2020 году Деньгов официально узаконил свои отношения с артисткой.
Девятого сентября певице исполнилось 39 лет. Ее имя неразрывно связано с легендарной группой «А’Студио», хотя в последние годы звезда ведёт более закрытый образ жизни и уделяет почти все свое время воспитанию детей. Подробнее о личной жизни и творческом пути Кети читайте в материале «Радио 1».
