«Внутреннее сопротивление»: Виторгана шокировала замена его лица нейросетью

02 октября 2025, 10:30

Лицо Максима Виторгана заменили с помощью нейросети в новом сериале

Максим Виторган (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Актёр Максим Виторган сообщил, что в новом российском сериале его лицо заменили с помощью технологии искусственного интеллекта. Он рассказал об этом случае в своём блоге.





Сериал «Бар «Один звонок» с участием Данилы Козловского, Оксаны Акиньшиной, Полины Ауг и Максима Виторгана вышел осенью 2025 года. Однако в новых сериях зрители видят не настоящее лицо Виторгана, а сгенерированное нейросетью.



Актёр не стал объяснять причины такой замены, но отметил, что это уже вторая его работа, где изменили внешность.

«Это уже фильмография. Похоже, во втором случае работа выполнена тоньше, но чувствуется внутреннее сопротивление исполнителей», — рассказал артист.

