23 ноября 2026, 07:30

Алла Будницкая и Лия Ахеджакова (Фото: кадр из фильма «Горыныч и Виктория»)

Они вместе построили дом, разделённый на две половины: отдельные входы, общая веранда и внутренний переход между кухнями. 45 лет они были родными душами, их общие внуки и мужья прекрасно ладили между собой. Однако спустя годы их дружба прекратилась. Соседки по-прежнему живут за одной стеной, здороваются при случайной встрече, — но больше не общаются. Почему две легенды советского кино, вместе пережившие 90-е годы, стройку и безденежье, перестали быть подругами? И что на самом деле стало последней каплей? Подробности читайте в материале «Радио 1».





Содержание «После съёмок мы поняли, что не в силах расстаться»: воспоминания кинодивы Стройка, которая длилась годы Дверь, которая закрылась спустя 45 лет «Лия с трудом ходит»: что стало настоящей причиной разрыва с Будницкой?

«После съёмок мы поняли, что не в силах расстаться»: воспоминания кинодивы



Алла Будницкая (Фото: кадр из фильма «Чисто московские убийства»)

Стройка, которая длилась годы



Ольга Аросева (Фото: РИА Новости/Дмитрий Донской)

Дверь, которая закрылась спустя 45 лет

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«Распались связи не только творческие, но и человеческие. Правда, здороваемся, если случайно встретимся в доме или во дворе. Я пытался с её мужем поговорить, но он не идёт на контакт», — цитирует его слова tvcenter.ru.



Лия Ахеджакова (Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков)

«Буквально за стенкой живём, но не видимся с Лией и не общаемся», — приводит слова издание.

«Лия с трудом ходит»: что стало настоящей причиной разрыва с Будницкой?