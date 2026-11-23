Она с трудом ходит, а муж избегает контакта: почему на самом деле перестали общаться Лия Ахеджакова и Алла Будницкая, живущие в общем доме
Они вместе построили дом, разделённый на две половины: отдельные входы, общая веранда и внутренний переход между кухнями. 45 лет они были родными душами, их общие внуки и мужья прекрасно ладили между собой. Однако спустя годы их дружба прекратилась. Соседки по-прежнему живут за одной стеной, здороваются при случайной встрече, — но больше не общаются. Почему две легенды советского кино, вместе пережившие 90-е годы, стройку и безденежье, перестали быть подругами? И что на самом деле стало последней каплей? Подробности читайте в материале «Радио 1».
«После съёмок мы поняли, что не в силах расстаться»: воспоминания кинодивыПознакомились они на площадке Эльдара Рязанова в конце 70-х годов. На съёмках «Гаража» Лия Ахеджакова и Алла Будницкая почувствовали родство душ — хотя по темпераменту были совсем разными людьми. Будницкая позже напишет в своей книге «Вкусные воспоминания»: «После съёмок мы поняли, что не в силах расстаться».Сначала подруги вместе снимали дачу во Внуково, потом за чаем решили: хватит чужих углов и стали мечтать о своём жилье. Купить дом в те времена было нереально, но общие друзья согласились продать часть участка в рассрочку. Проект их будущего дома нарисовала сама Алла, вдохновившись европейской архитектурой после жизни у дяди в Париже. Ахеджакова, по легенде, ахнула: где столько кирпича взять? Но согласилась.
Стройка, которая длилась годыГрянули 90-е годы, кино стали снимать реже, денег не было, а стройка требовала постоянных вложений. Подруги выступали с концертами в строительных организациях и получали по госцене кирпич и пергамин. Однажды им даже предложили унитазы — те оказались детсадовскими, маленькими, однако прослужили несколько лет.
Вспомнив, что когда-то умела вязать, Будницкая начала создавать свитера по эскизам модных домов. Она отправляла свои изделия в Париж и Нью-Йорк, продавала через родственников и подругу Ингу Окуневскую. За вещь платили 100 долларов — по тем временам серьёзные деньги. В фундамент по совету Ольги Аросевой заложили золотую монетку — чтобы дом стоял веками. Через пять лет они въехали в свой дом. Здание симметрично разделено: отдельные входы, две автономные части и общая веранда, которую обе называли «палубой». Ахеджакова занималась садом, Алла — кухней.
Приёмную дочь Будницкой Дарью Дроздовскую Лия считала родным человеком, её дети были их общими внуками. Мужья подруг — Владимир Персиянов и Александр Орлов — прекрасно общались.
Дверь, которая закрылась спустя 45 летПо свидетельствам из окружения обеих актрис, взгляды подруг начали расходиться ещё после 2014 года — тогда же, когда раскол по политическим вопросам затронул многие творческие коллективы. Открытая позиция Ахеджаковой, не раз звучавшая и раньше, после 2022 года стала для неё роковой: в апреле 2023 года она ушла из «Современника», а часть коллег и знакомых отвернулась.
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Будницкая по натуре неконфликтна и до последнего пыталась сглаживать острые углы, но примирить двух женщин с настолько разными принципами оказалось невозможно. Муж Будницкой Александр Орлов в августе 2024 года в одном из интервью поделился, как они живут сегодня.
«Распались связи не только творческие, но и человеческие. Правда, здороваемся, если случайно встретимся в доме или во дворе. Я пытался с её мужем поговорить, но он не идёт на контакт», — цитирует его слова tvcenter.ru.Раньше семьи свободно ходили друг к другу через внутренний переход, соединявший кухни двух половин дома. Когда стало ясно, что общий язык в злободневных вопросах не найти, проще оказалось прекратить общение — и внутренний переход между кухнями закрылся. В ноябре 2026 года Орлов снова говорил об отношениях с соседкой.
«Буквально за стенкой живём, но не видимся с Лией и не общаемся», — приводит слова издание.По его словам, голос Ахеджаковой он слышит — она остаётся во Внуково с мужем Владимиром. Но прежнего общения между семьями нет.