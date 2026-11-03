03 ноября 2026, 15:00

Юлия Высоцкая (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Пока интернет годами смеялся над её сырниками, Юлия Высоцкая тихо построила бизнес-империю, которая по итогам 2025 года принесла более 164 миллиардов рублей. Правда, заработала она их не на кулинарии: основным источником дохода стали аптеки «Планета Здоровья», где ей принадлежит 25%. Сама телеведущая эту тему не комментирует. Как Высоцкая, которую все считали просто женой режиссёра и ведущей кулинарного шоу, оказалась совладелицей фармацевтического гиганта, читайте в материале «Радио 1».





Содержание Аптеки вместо сырников Кулинарный кластер Семейный бизнес, недвижимость и автомобили «Сильно не прятались, но и не афишировали»: что остаётся за скобками

Аптеки вместо сырников



Андрей Кончаловский с Юлией Высоцкой (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Кулинарный кластер

Семейный бизнес, недвижимость и автомобили



Андрей Кончаловский с Юлией Высоцкой (Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков)

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«Сильно не прятались, но и не афишировали»: что остаётся за скобками

«Мы часто думали о том, чтобы усыновить или удочерить кого-то. И вот недавно у нас появилось такое чудо — Соня. Соне четыре года. Мы сильно не прятались и не афишировали. Не хочу прятать ребёнка. Но хочется его оградить от странных проявлений публичности. Ей было девять дней, когда случилось чудо», — говорила актриса.