«Мы не афишировали»: как сгоревшие сырники Юлии Высоцкой принесли 140 миллиардов и что они скрывают с Андреем Кончаловским от публики
Пока интернет годами смеялся над её сырниками, Юлия Высоцкая тихо построила бизнес-империю, которая по итогам 2025 года принесла более 164 миллиардов рублей. Правда, заработала она их не на кулинарии: основным источником дохода стали аптеки «Планета Здоровья», где ей принадлежит 25%. Сама телеведущая эту тему не комментирует. Как Высоцкая, которую все считали просто женой режиссёра и ведущей кулинарного шоу, оказалась совладелицей фармацевтического гиганта, читайте в материале «Радио 1».
Аптеки вместо сырниковО том, что Высоцкая владеет долями в более 50 компаниях, включая аптечные сети, сообщил «Звездач». По данным канала, именно фармацевтика, а не кулинария, стала главным источником её дохода: за прошлый год аптечный бизнес принёс около 140 млрд рублей.
В апреле 2025 года стало известно, что Юлия и Андрей Кончаловский вошли в число владельцев сети «Планета Здоровья» — им принадлежит 25% компании. Сумма сделки не раскрывалась, но партнёры планировали использовать Высоцкую как амбассадора бренда для усиления digital-присутствия.
Кулинарный кластерКулинарное направление Высоцкой приносит значительно меньше. По данным портала «Страсти», две компании, связанные с брендом «Едим дома» — ООО «Студия Едим Дома» и ООО «Едимдома.ру», — заработали за 2024 год совокупно 296,3 миллиона рублей. Первая показала 182,9 миллиона с чистой прибылью 26,6 миллиона, вторая — 113,4 миллиона с прибылью 6,5 миллиона. Сама Высоцкая никогда не претендовала на звание шеф-повара. В интервью она говорила, что в кадре была жизнь — со всеми ошибками и импровизациями, и она этого не скрывает.
Семейный бизнес, недвижимость и автомобилиОтдельная часть активов Высоцкой связана с проектами мужа. По данным «Звездача», ей принадлежит 35% в ООО «Кондитерская сладкосолёное», 45% и 35% в двух продюсерских центрах, а также 90% в «Кинокомпании Андрея Кончаловского». При этом кинокомпания в 2023 году показала убыток около 16 миллионов рублей, а в 2024 году — около 20 миллионов. В сентябре 2025 года новостной портал сообщил, что Юлии Высоцкой принадлежат загородный дом, оценённый примерно в 349 миллионов рублей, квартира в центре Москвы стоимостью около 28 миллионов и несколько иномарок, включая Mercedes-Benz.
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«Сильно не прятались, но и не афишировали»: что остаётся за скобкамиЗвезда «НТВ» публично не комментировала ни цифры о доходах от аптечного бизнеса, ни данные о недвижимости. В 2025 году она дала большое интервью Лауре Джугелии, в котором говорила о семье: о дочери Марии, пострадавшей в аварии в 2013 году и находящейся в тяжёлом состоянии, о сыне Петре, который учится в МАРХИ, и о младшей дочери Соне, которую они с Кончаловским удочерили в 2021 году.
«Мы часто думали о том, чтобы усыновить или удочерить кого-то. И вот недавно у нас появилось такое чудо — Соня. Соне четыре года. Мы сильно не прятались и не афишировали. Не хочу прятать ребёнка. Но хочется его оградить от странных проявлений публичности. Ей было девять дней, когда случилось чудо», — говорила актриса.