Украинская певица Лобода на русском извинилась за сорванный концерт в Париже
Украинская певица Светлана Лобода на русском языке попросила прощения у поклонников за срыв концерта в парижском зале «Зенит». Перед выступлением на площадке отключилось электричество. Об этом информирует Telegram-канал SHOT.
Часть зрителей приехала в Париж на автобусах из других стран Европы. Поклонники утверждают, что два часа ждали входа в зал под дождем. Билеты на концерт стоили до 17 тысяч рублей.
Лобода объяснила срыв выступления неполадками на площадке. По ее словам, подготовка началась еще утром, однако команда столкнулась с проблемами со звуком, освещением, экранами и занавесом. Кроме того, танцорам мешали дыры в полу.
Артистка призналась, что впервые столкнулась с такой ситуацией. Зрители пожаловались на потраченные деньги и время. SHOT утверждает, что после случившегося продажа билетов на концерты Лободы в Хельсинки и Копенгагене остановилась. К этому моменту поклонники приобрели лишь треть билетов.
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