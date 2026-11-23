23 ноября 2026, 15:46

Лобода извинилась перед зрителями после срыва концерта в Париже

Светлана Лобода (Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)

Украинская певица Светлана Лобода на русском языке попросила прощения у поклонников за срыв концерта в парижском зале «Зенит». Перед выступлением на площадке отключилось электричество. Об этом информирует Telegram-канал SHOT.