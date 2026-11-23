23 ноября 2026, 14:31

Лариса Долина и ее дочь Ангелина выплатят 15 000 рублей за неуплату штрафов

Лариса Долина (Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев)

Певицу Ларису Долину и ее дочь Ангелину оштрафовали на 15 тысяч рублей за неуплату предыдущих штрафов. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции столицы в своем телеграм-канале.