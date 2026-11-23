Суд оштрафовал Ларису Долину и ее дочь
Певицу Ларису Долину и ее дочь Ангелину оштрафовали на 15 тысяч рублей за неуплату предыдущих штрафов. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции столицы в своем телеграм-канале.
Мировой судья 20 ноября 2026 года признал обеих виновными по части 1 статьи 20.25 КоАП. Долиной назначили штраф в размере 9 000 рублей, ее дочери — 6 000.
Ранее телеграм-канал Baza писал, что протоколы на Ларису и Ангелину составили из-за неуплаты штрафов за нарушение правил парковки. У наследницы артистки, в частности, фигурировали эпизоды с неоплаченными парковочными штрафами за март и апрель 2026 года.
Статья 20.25 КоАП РФ предусматривает ответственность за неуплату административного штрафа в срок. Санкция включает взыскание в двукратном размере неуплаченной суммы, административный арест до 15 суток либо обязательные работы до 50 часов.
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