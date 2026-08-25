Живёт за счёт мужа, не оплачивает коммуналку и насмехается над бедными: за что Ирина Безрукова прошлась по жене Петросяна Татьяне Брухуновой
Татьяна Брухунова, супруга юмориста Евгения Петросяна, активно ведёт социальные сети, где регулярно делится рекомендациями по стилю и образу жизни. В своих публикациях она нередко высказывает категоричные суждения о вкусах других людей; в частности, она публично осуждала женщин, приобретающих реплики люксовых брендов, называя такие покупки недопустимыми. Подобные заявления, а также её резкая реакция на комментарии подписчиков регулярно становятся поводом для обсуждения в медиапространстве и вызывают волну критики со стороны общественности. Как отреагировали пользователи и коллеги по цеху на нравоучения тульчанки, расскажет «Радио 1».
Скандал и кучка «неандертальцев»: как Брухунова рассорилась с подписчиками и коллегамиВ начале 2025 года Татьяна Брухунова опубликовала в социальных сетях видеоролик, записанный после посещения кафе. В видео она обратила внимание на посетительниц с репликами люксовых аксессуаров и публично осудила их выбор. Артистка заявила, что ношение подделок недопустимо, если у человека нет финансовой возможности приобрести оригинальную вещь.
«Три девушки стояли с безумно откровенной палью Hermès. У них как бы Birkin, но у одной даже с ошибкой написано. Это безумно смешно! Я вот всегда думаю: девочки, ну зачем вы это делаете? Понятно, что сумка за 2 миллиона рублей не каждому под силу, это очевидно. Когда ты стоишь с пакетом из «Пятёрки», с джинсами какими-то, я вообще без комментариев, и у тебя откровенная паль. Не надо быть экспертом, чтобы понять, что это подделка. Это же срамота!» — возмущалась она в своём обращении.Это высказывание быстро вызвало широкий общественный резонанс и стало поводом для масштабной критики в адрес тульчанки со стороны пользователей сети. Брухунова призналась, что из-за шквала хейта ей пришлось массово блокировать недовольных.
«Вчерашняя моя история про сумки, конечно, вскрыла невероятное количество невменяемых людей. Я понимаю, что весна началась раньше и их проблемы с психикой также обострились. В общем, кучка неандертальцев набежали, накидали какули на вентилятор и радуются этому обстоятельству», — прокомментировала ситуацию жена Петросяна.Коллеги по цеху тоже не остались в стороне.
Кто дал отпор уроженке Тулы за насмешки над беднымиНа публичную порку со стороны Татьяны отреагировала актриса Ирина Безрукова. В беседе с корреспондентами программы «Ты не поверишь!» на телеканале НТВ артистка прокомментировала сложившуюся ситуацию, назвав поведение супруги юмориста провинциальным. Безрукова отметила, что ей не следует свысока осуждать женщин с более скромным достатком за выбор реплик люксовых аксессуаров.
«Хорошо, если ты можешь позволить себе Bentley, но есть люди, которые никогда не будут иметь автомобиль, и не надо кичиться перед ними. Я смотрела это видео: она как будто возмущена, но она не родилась в семье олигарха и не жила на Рублёвке. Если эта женщина вспомнит себя много лет назад, то она не могла себе позволить брендовую сумку», — высказалась ростовчанка в эфире.К бывшей супруге Сергея Безрукова присоединилась и Роза Сябитова. Главная «сваха страны», прокомментировав ситуацию, отметила, что по-настоящему успешные и состоятельные люди не придают значения брендам, подвергнув тем самым критике сам подход Брухуновой к оценке чужого гардероба и достатка. Поведение жены звёздного сатирика Сябитова считает некорректным.
«Татьяна перегибает палку», — заключила знаменитость.К публичному обсуждению инцидента присоединилась и юрист Екатерина Гордон. Она выступила в защиту женщин с невысоким уровнем дохода, подчеркнув, что приобретение реплик является личным выбором каждого и не должно становиться поводом для публичного осуждения.
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Гордон также подвергла сомнению моральное право Брухуновой давать подобные советы, указав на то, что её текущий образ жизни обеспечивается за счёт супруга, что делает поучительный тон Татьяны неуместным.
«Я не очень понимаю, почему дорвавшийся до каких-то чужих, скорее всего, средств человек учит российских женщин, что им можно делать, а что нет», — приводит слова Екатерины «NEWS.ru».
Татьяна Брухунова: чем известнаТатьяна Брухунова родилась 13 марта 1989 года в Туле. В начале своей карьеры девушка занималась администрированием интернет-ресурсов, в том числе работала с проектами Елены Степаненко, а позже стала помощницей Евгения Петросяна. В 2013 году будущая жена сатирика начала сопровождать артиста на гастролях, а в 2016 году официально заняла должность директора Театра эстрадных миниатюр под его руководством. Брак с создателем «Кривого зеркала» был зарегистрирован в декабре 2019 года, спустя год после развода со Степаненко, с которой юморист прожил 33 года. Брухунова утверждает, что семью Петросяна она не разрушала, но признаёт: их с Петросяном связь началась ещё до развода.
«Все говорили, что я увела Петросяна из семьи. Этого не было, это не так. Если бы всё было хорошо, он бы не ушёл... Это не вспышка, как в молодости. Это душевный комфорт, назвала бы я это так. Это тот человек, который пришёл в мою жизнь и раскрыл меня. Он занимает огромное место в моём сердце, и жизнь без него я уже не мыслю», — приводит слова Татьяны «Газета.Ru».
Почему Татьяна Брухунова решила подать в суд на стилиста Омара Байрамова?Помимо инцидента с репликами аксессуаров, Татьяна Брухунова регулярно оказывается в центре медийного внимания. Её публичные высказывания и выбор гардероба часто становятся предметом профессиональной критики со стороны модных экспертов и активного обсуждения в общественном пространстве.
Так, Омар Байрамов, например, отметил, что, несмотря на дорогие вещи, стоимость которых сопоставима с ценой квартиры в российском регионе, знаменитость крайне далека от современных модных тенденций. Эксперт полагает, что с точки зрения стиля в образах Брухуновой нет ничего выдающегося, хотя вещи у неё действительно дорогие и качественные. Сама Татьяна — привлекательная женщина с хорошей фигурой, но одежда супругу комика, по мнению фэшн-эксперта, только портит. Он назвал её скорее примером неразумных трат, чем символом безупречного вкуса, и посоветовал сменить стилиста — не подозревая, что жена патриарха юмора подбирает наряды сама. Брухунову эти высказывания возмутили. Она сообщила о намерении подать в суд на стилиста, но не уточнила формулировку обвинений. Оппонент отреагировал жёстко: в соцсетях Байрамов посоветовал Татьяне сначала оплатить коммунальные долги, а не преследовать людей. В противном случае пригрозил встречным иском.
Словесная перепалка закончилась тем, что Татьяна публично выступила против имиджмейкера, позволившего себе резкие высказывания о её образах.
«Простите, Омар. Критиковать меня может Эвелина Хромченко. Ведь с её мнением считаются во всём мире, но явно не Вы. Вы профессионально никак себя не зарекомендовали. Или я ошибаюсь? Позвольте мне увидеть Ваши работы, дабы я могла их оценить, а не только Вы», — цитирует Татьяну «Утро.ru».