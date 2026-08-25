Живёт за счёт мужа, не оплачивает коммуналку и насмехается над бедными: за что Ирина Безрукова прошлась по жене Петросяна Татьяне Брухуновой

25 августа 2026, 12:42

Евгений Петросян (Фото: РИА Новости/Алексей Майшев)

Татьяна Брухунова, супруга юмориста Евгения Петросяна, активно ведёт социальные сети, где регулярно делится рекомендациями по стилю и образу жизни. В своих публикациях она нередко высказывает категоричные суждения о вкусах других людей; в частности, она публично осуждала женщин, приобретающих реплики люксовых брендов, называя такие покупки недопустимыми. Подобные заявления, а также её резкая реакция на комментарии подписчиков регулярно становятся поводом для обсуждения в медиапространстве и вызывают волну критики со стороны общественности. Как отреагировали пользователи и коллеги по цеху на нравоучения тульчанки, расскажет «Радио 1».





Содержание Скандал и кучка «неандертальцев»: как Брухунова рассорилась с подписчиками и коллегами Кто дал отпор уроженке Тулы за насмешки над бедными Татьяна Брухунова: чем известна Почему Татьяна Брухунова решила подать в суд на стилиста Омара Байрамова?

Скандал и кучка «неандертальцев»: как Брухунова рассорилась с подписчиками и коллегами

«Три девушки стояли с безумно откровенной палью Hermès. У них как бы Birkin, но у одной даже с ошибкой написано. Это безумно смешно! Я вот всегда думаю: девочки, ну зачем вы это делаете? Понятно, что сумка за 2 миллиона рублей не каждому под силу, это очевидно. Когда ты стоишь с пакетом из «Пятёрки», с джинсами какими-то, я вообще без комментариев, и у тебя откровенная паль. Не надо быть экспертом, чтобы понять, что это подделка. Это же срамота!» — возмущалась она в своём обращении.

«Вчерашняя моя история про сумки, конечно, вскрыла невероятное количество невменяемых людей. Я понимаю, что весна началась раньше и их проблемы с психикой также обострились. В общем, кучка неандертальцев набежали, накидали какули на вентилятор и радуются этому обстоятельству», — прокомментировала ситуацию жена Петросяна.

Кто дал отпор уроженке Тулы за насмешки над бедными



Ирина Безрукова (Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков)

«Хорошо, если ты можешь позволить себе Bentley, но есть люди, которые никогда не будут иметь автомобиль, и не надо кичиться перед ними. Я смотрела это видео: она как будто возмущена, но она не родилась в семье олигарха и не жила на Рублёвке. Если эта женщина вспомнит себя много лет назад, то она не могла себе позволить брендовую сумку», — высказалась ростовчанка в эфире.

«Татьяна перегибает палку», — заключила знаменитость.

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«Я не очень понимаю, почему дорвавшийся до каких-то чужих, скорее всего, средств человек учит российских женщин, что им можно делать, а что нет», — приводит слова Екатерины «NEWS.ru».

Татьяна Брухунова: чем известна



Татьяна Брухунова (Фото: Инстаграм* @bruhunova)

«Все говорили, что я увела Петросяна из семьи. Этого не было, это не так. Если бы всё было хорошо, он бы не ушёл... Это не вспышка, как в молодости. Это душевный комфорт, назвала бы я это так. Это тот человек, который пришёл в мою жизнь и раскрыл меня. Он занимает огромное место в моём сердце, и жизнь без него я уже не мыслю», — приводит слова Татьяны «Газета.Ru».

Почему Татьяна Брухунова решила подать в суд на стилиста Омара Байрамова?



Омар Байрамов (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

«Простите, Омар. Критиковать меня может Эвелина Хромченко. Ведь с её мнением считаются во всём мире, но явно не Вы. Вы профессионально никак себя не зарекомендовали. Или я ошибаюсь? Позвольте мне увидеть Ваши работы, дабы я могла их оценить, а не только Вы», — цитирует Татьяну «Утро.ru».