«Неудачный рифмоплёт»: Юрий Лоза обрадовался срыву концерта Канье Уэста в России
Юрий Лоза высказался о возможном срыве концерта Канье Уэста в России
Певец и композитор Юрий Лоза вновь выступил против концерта Канье Уэста в России. Артист положительно воспринял новость о возможном срыве шоу осенью.
В беседе с Общественной Службой Новостей поэт отметил, что лишь единицы из купивших билеты в Петербурге знают хотя бы пару строк из песен Уэста.
«Грош цена тогда тому патриотизму, который проповедуют наши власти, если все так рвутся на концерт человека, которого даже в собственной стране не уважают и практически запрещают. Это маразм просто. И маразм не у Уэста, а у тех, кто намылился на его концерт», — сказал Лоза.Он подчеркнул, что никогда не слушал хиты экс-мужа Ким Кардашьян, потому что там «нечего слушать».
«Я люблю мелодию, а не стишки, поэтому вряд ли бы пошёл на вечер стихотворца. Зачем мне идти к этому неудачному рифмоплёту», — добавил музыкант.Кроме того, Юрий Лоза заявил, что аудитория рэпера состоит из людей, далёких от жанра и не разбирающихся в нём.