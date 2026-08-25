«Неудачный рифмоплёт»: Юрий Лоза обрадовался срыву концерта Канье Уэста в России

25 августа 2026, 15:35

Юрий Лоза высказался о возможном срыве концерта Канье Уэста в России

Юрий Лоза (Фото: Instagram* @lozayury)

Певец и композитор Юрий Лоза вновь выступил против концерта Канье Уэста в России. Артист положительно воспринял новость о возможном срыве шоу осенью.





В беседе с Общественной Службой Новостей поэт отметил, что лишь единицы из купивших билеты в Петербурге знают хотя бы пару строк из песен Уэста.

«Грош цена тогда тому патриотизму, который проповедуют наши власти, если все так рвутся на концерт человека, которого даже в собственной стране не уважают и практически запрещают. Это маразм просто. И маразм не у Уэста, а у тех, кто намылился на его концерт», — сказал Лоза.

«Я люблю мелодию, а не стишки, поэтому вряд ли бы пошёл на вечер стихотворца. Зачем мне идти к этому неудачному рифмоплёту», — добавил музыкант.