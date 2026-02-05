«Они даже не члены семьи»: Модный дом звёздного модельера Александра Шешунова рушится из-за наследства. Кому достанется богатство?
Александр Шешунов — заметная фигура в российской модной индустрии. Он много лет сотрудничал с Вячеславом Зайцевым, создавал костюмы для Фиделя Кастро, Эдиты Пьехи, участников группы «На-На» и других артистов. Однако сейчас известный модельер ведёт судебные разбирательства с родственниками из-за дома в Муроме. Об этом сообщили в программе «Малахов» в феврале 2026 года. Все подробности скандального семейного дела читайте в материале «Радио 1».
Дом раздораСемейный спор, который втянул в себя Александра Шешунова, разгорелся из-за добротного кирпичного дома в центре Мурома. Конфликт начался после смерти его племянника Максима. В передачу обратилась гражданская жена умершего, Анна Матвеева. Она заявила, что модельер незаконно забрал имущество, принадлежащее её дочери от покойного. В распоряжении Анны есть завещание деда, Бориса Шешунова.
«Я, Шешунов Борис Спиридонович, завещаю жилой дом внуку Максиму Борисовичу Шешунову», — сказано в документе.Шешунов же оспаривает это положение. А позже стало известно и о другом завещании. Эта официальная бумага передаёт право на дом сыну Бориса Шешунова, Александру.
Неожиданный поворотПо словам Матвеевой, Максим очень любил свою дочь. Александр Борисович тоже проявлял заботу о внучатой племяннице и оказывал ей всяческую помощь. После смерти Максима в 2022 году Анна, которая не состояла с ним в официальном браке, сразу решила ознакомиться с завещанием. Она рассчитывала, что семейный дом в Муроме перейдет её дочери. Однако выяснилось, что завещание 2010 года утратило силу, поскольку Александр ещё в 2014 году переоформил недвижимость на себя.
«Зачем дом модельеру? Думаю, он вообще ему не был нужен. При жизни Максима и дедушки мы договорились, что Александру достанется дом в другом месте (у семьи есть ещё одно жильё в Муроме), а этот дом — Максиму. А когда он умер, дочь осталась без всего. Александр забрал у племянницы всё!» — с горечью пояснила невестка.Женщина отметила, что модельеру, который владеет несколькими объектами недвижимости в Москве и ведёт успешный бизнес с миллионными оборотами, дом попросту не нужен, а её дочь осталась «без своего уголочка».
Мнение ШешуноваАлександр Борисович высказал свою позицию в конфликте из-за имущества. В эфире программы Андрея Малахова он объяснил, почему считает себя законным владельцем дома. По словам Шешунова, его брат Максим не имел профессии и вёл аморальный образ жизни.
«Всю шваль и низкопробное дно собирал у себя дома и культивировал это. Не работал, а ведь ему надо было пить и есть. В 2015-м мне позвонили и сказали: «Саня, приезжай, дом надо переписывать, иначе его отожмёт шпана». Я приехал, и отец переписал завещание на меня — 11 июня 2014 года», — заявил кутюрье.Мужчина подчеркнул, что другие претенденты не имеют отношения ни к нему, ни к его имуществу. Шешунов отвергает все обвинения в свой адрес. Он утверждает, что содержал дом, а в последнее время начал там ремонт. В скором времени в здании появится мастерская для хранения архива модельера.
«Не хочу сдавать, продавать — это моё!» — заявил легенда советской моды.Кроме того, Шешунов отметил, что дом раздора достался ему с колоссальными долгами по коммунальным платежам. Он заявил, что ему даже арестовали счета за неуплату и он всё «погасил».
Помощь в никуда и справедливостьАлександр Шешунов заявил в эфире, что его не интересовала жизнь Анны и Максима. При этом он отметил, что старался помогать родственнику: несколько раз устраивал его на работу, давал деньги и предлагал помощь. Однако, по словам Шешунова, Максим всё пропивал.
«Они даже не члены семьи, с Анной Максим не был в браке. Я являюсь наследником дома 11 лет. Максима как мог устраивал на работу, давал одежду, всё для него делал. А в этом доме всегда либо шпана, либо бабы с усами — какие-то люди непонятные были. Он издевался над моим отцом. Максим был тварью по форме и садистом по содержанию, с ним общаться было невозможно», — заявил модельер.Ведущий Андрей Малахов попытался сгладить конфликт и предположил, что внучатая племянница может претендовать на второй дом семьи.
«Это родовое гнездо, тот дом ещё дед отцу подарил. Зачем мне его отдавать? У меня свои сын и дочь, внучки. А дети Максима — не мои», — заявил кутюрье.Шешунов идею передачи дома категорически не поддержал.
Разделение мненийВ студии в отношении Шешунова мнения разделились. Одни считают, что известный модельер крайне надменный и считает остальных людей «швалью», другие же весьма положительно отзываются об Александре Борисовиче. В студии шоу пригласили родственницу Шешунова, Наталью Трошину, которая высказала своё мнение по поводу слодившейся ситуациии. Женщина заявила, чтос Анной не знакома и первый раз видит. Она пояснила, что её родной брат прожил в гражданском браке с родной сестрой Шешунова 10 лет и именно поэтому она очень хороша знакома с этой семьёй.
«Александр Борисович — гордость нашего города Мурома. Мы все его очень уважаем и любим. Человек очень достойный. Я его знаю на протяжении многих лет. Я согласна на 100%, что вот этот дом, который принадлежал его отцу, сейчас принадлежит ему», — заявила она.Наталья подчеркнула, что на составление завещания повлиялили объективные причины, заключавшиеся в алкоголизме Максима. Адвокат Сергей Узденский касательно сложившейся ситуации привёл в пример норму закона.
«Гражданский кодекс строго нам говорит, что если есть два завещания, то имеет юридическую силу последнее. Единственный вариант, что с этим сделать и как это оспорить, это доказать в суде, что лицо, которое подписывало завещание, оно было либо недееспособным, невменяемым, на момент, когда подписывало данное завещание, либо это подписание произошло под воздействием психического либо физического воздействия. Либо это состяние алкогольного или наркотического опьянения, в которое лицо было ввергнуто помимо своей воли. Но нюанс в том, что человека уже нет в живых. и доказать это при его отсутствии физическом по документам крайне сложно», — отметил адвокат.Узденский подчеркнул, что с точки зрения права собственности закон на строне Александра. Сам Шешунов заявил, что его наследие «уже состоялось».
«Вообще твоё появление здесь с этим вопросом — это твоя тенденциозная деятельность на протяжении многих лет... Достать этого кутюрье московского, уломать его и так далее», — заключил модельер, обратившись с Матвеевой.Отметим, что Шешунов уже приступил к масштабному ремонту дома раздора и намерен перебраться в Муром.