«Они даже не члены семьи»: Модный дом звёздного модельера Александра Шешунова рушится из-за наследства. Кому достанется богатство?

Александр Шешунов — заметная фигура в российской модной индустрии. Он много лет сотрудничал с Вячеславом Зайцевым, создавал костюмы для Фиделя Кастро, Эдиты Пьехи, участников группы «На-На» и других артистов. Однако сейчас известный модельер ведёт судебные разбирательства с родственниками из-за дома в Муроме. Об этом сообщили в программе «Малахов» в феврале 2026 года. Все подробности скандального семейного дела читайте в материале «Радио 1».





Дом раздора

«Я, Шешунов Борис Спиридонович, завещаю жилой дом внуку Максиму Борисовичу Шешунову», — сказано в документе.

Неожиданный поворот

«Зачем дом модельеру? Думаю, он вообще ему не был нужен. При жизни Максима и дедушки мы договорились, что Александру достанется дом в другом месте (у семьи есть ещё одно жильё в Муроме), а этот дом — Максиму. А когда он умер, дочь осталась без всего. Александр забрал у племянницы всё!» — с горечью пояснила невестка.

Мнение Шешунова

«Всю шваль и низкопробное дно собирал у себя дома и культивировал это. Не работал, а ведь ему надо было пить и есть. В 2015-м мне позвонили и сказали: «Саня, приезжай, дом надо переписывать, иначе его отожмёт шпана». Я приехал, и отец переписал завещание на меня — 11 июня 2014 года», — заявил кутюрье.

«Не хочу сдавать, продавать — это моё!» — заявил легенда советской моды.

Помощь в никуда и справедливость

«Они даже не члены семьи, с Анной Максим не был в браке. Я являюсь наследником дома 11 лет. Максима как мог устраивал на работу, давал одежду, всё для него делал. А в этом доме всегда либо шпана, либо бабы с усами — какие-то люди непонятные были. Он издевался над моим отцом. Максим был тварью по форме и садистом по содержанию, с ним общаться было невозможно», — заявил модельер.

«Это родовое гнездо, тот дом ещё дед отцу подарил. Зачем мне его отдавать? У меня свои сын и дочь, внучки. А дети Максима — не мои», — заявил кутюрье.

Разделение мнений

«Александр Борисович — гордость нашего города Мурома. Мы все его очень уважаем и любим. Человек очень достойный. Я его знаю на протяжении многих лет. Я согласна на 100%, что вот этот дом, который принадлежал его отцу, сейчас принадлежит ему», — заявила она.

«Гражданский кодекс строго нам говорит, что если есть два завещания, то имеет юридическую силу последнее. Единственный вариант, что с этим сделать и как это оспорить, это доказать в суде, что лицо, которое подписывало завещание, оно было либо недееспособным, невменяемым, на момент, когда подписывало данное завещание, либо это подписание произошло под воздействием психического либо физического воздействия. Либо это состяние алкогольного или наркотического опьянения, в которое лицо было ввергнуто помимо своей воли. Но нюанс в том, что человека уже нет в живых. и доказать это при его отсутствии физическом по документам крайне сложно», — отметил адвокат.

«Вообще твоё появление здесь с этим вопросом — это твоя тенденциозная деятельность на протяжении многих лет... Достать этого кутюрье московского, уломать его и так далее», — заключил модельер, обратившись с Матвеевой.