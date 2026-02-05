«Я у мамы самая-самая!»: Ида Галич отказалась судить участниц конкурса красоты
Ида Галич отказалась судить конкурс красоты из-за несогласия с его форматом
Телеведущая Ида Галич отказалась от предложения войти в жюри конкурса красоты. 35-летняя ведущая объяснила свою позицию в Telegram-канале.
Галич выразила мнение, что подобные мероприятия изжили себя.
«Пришёл запрос — посидеть в жюри на конкурсе красоты. Как хорошо, что я могу позволить себе сказать нет. Для меня любой конкурс красоты — атавизм. Судить людей по красоте? Офигенно, спасибо, не надо. Вы все у меня самые прекрасные, мои булочки. Я у мамы так вообще. Самая-самая. На том и остановимся», — высказалась Ида.Часть пользователей соцсетей поддержали мнение актрисы. Они согласились, что подобные конкурсы давно не отражают реальные представления о красоте. Некоторые поделились личным негативным опытом участия.
Ранее Галич выступала за запрет конкурсов красоты после скандала с победительницей «Миссис Россия-2023» Натальей Оскар, которую подвергли травле из-за внешности.