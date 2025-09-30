Они думали, что тайна останется скрытой — Паша Техник, Аглая Тарасова и другие звёзды, пойманные с наркотиками
Смелость публичных личностей, открыто говорящих о своих ошибках и борьбе с наркотической зависимостью, заслуживает уважения. В материале «Радио 1» мы рассмотрим истории известных артистов, которые столкнулись с серьезными проблемами из-за запрещенных веществ. Их примеры показывают, как важно не только признать свою проблему, но и стремиться к изменениям.
Тима БелорусскихВ январе 2021 года мир узнал о задержании Тимы Белорусских с наркотиками. Артист не стал отрицать свою вину и сразу разорвал контракт с продюсерским лейблом. В апреле ему предъявили обвинение в приобретении и хранении наркотиков, что привело к лишению свободы.
Дана БорисоваДля поклонников телеведущей Даны Борисовой новость о её наркозависимости стала настоящим шоком. В 2017 году друзья звезды обманом отправили девушку на реабилитацию, выдав это за участие в реалити-шоу. Дана была вынуждена пройти курс лечения в клинике, где ей помогли справиться с зависимостью.
Влад ТопаловМузыкант Влад Топалов в 2009 году признался, что после распада дуэта Smash!! несколько лет страдал от наркотической зависимости. Его откровение стало важным шагом на пути к выздоровлению. Топалов активно помогает другим людям, столкнувшимся с подобными проблемами, делясь своим опытом и поддерживая их на пути к выздоровлению.
ГуфПосле расставания с Айзой в 2015 году рэпер Алексей Долматов снова скатился к старым проблемам. До свадьбы он уже имел зависимость от героина, и периодически старые привычки возвращались. В сентябре 2015 года после концерта в Красноярске организаторы доставили его в местный наркологический диспансер и попросили сдать анализы. За административное нарушение артист провёл шесть суток под стражей. Ранее экспертизы указывали на употребление кокаина и гашиша.
Лева* из «Би-2»17 мая 2017 года на стадионе «Открытая Арена» полицейские задержали солиста группы «Би-2» Егора Бортника* за обнаруженный у него «косяк».
Стас ПьехаПо словам бабушки, певец столкнулся с наркотиками ещё в детстве. Родные сумели вырвать его из опасной среды, перевезти в Москву и восстановить спокойную жизнь.
«Он столкнулся с этой гадостью, когда был маленький. В Питере его пичкали наркотиками. Я с трудом сумела выдернуть его из этой среды. Отправила в Москву к маме, а там он, к счастью, потерял связь с этими людьми. Но запомнил на всю жизнь, что наркотики — это страшно. Вырос порядочным человеком. Я им горжусь», — призналась она.
Паша ТехникПаша Техник страдал от наркотической зависимости с подросткового возраста. В 2008 году его осудили за хранение и распространение наркотиков. Несмотря на попытки лечения, артист не смог преодолеть свою зависимость и впал в кому после передозировки в Тайланде. Он ушел из жизни, оставаясь в бессознательном состоянии.
Аглая ТарасоваНедавно актрису Аглаю Тарасову задержали на таможне с вейпом, содержащим гашишное масло.
Звезда может быть привлечена по двум статьям УК РФ: 228 «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств» и 229 «Контрабанда наркотических средств». Ей грозит тюрьма на срок от трёх до семи лет плюс штраф миллион рублей.
