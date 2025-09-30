Игорь Петренко задолжал по алиментам более миллиона рублей, в дело вмешались приставы
Судебные приставы начали процедуру принудительного взыскания с актера Игоря Петренко суммы свыше 1,3 миллиона рублей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на документы.
В отношении Петренко открыты четыре исполнительных производства. Одно из них, на сумму почти 1,3 миллиона рублей, связано с задолженностью по алиментам. Остальные три касаются штрафов за несвоевременную оплату платной парковки в городе, а также сборов по этим штрафам. В общей сложности сумма долга превышает 1 330 450 рублей.
48-летний Игорь Петренко выпустился из Высшего театрального училища имени М. С. Щепкина и был принят в труппу Малого театра. Широкую известность актер получил после выхода военной драмы «Звезда» режиссера Николая Лебедева в 2002 году. Петренко — лауреат Государственной премии России и с 2009 года является членом Союза кинематографистов РФ.
