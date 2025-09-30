Игорь Петренко задолжал по алиментам более миллиона рублей, в дело вмешались приставы

30 сентября 2025, 05:37

ТАСС: Приставы пытаются взыскать с актера Игоря Петренко 1,3 млн рублей

Игорь Петренко (Фото: РИА Новости / Владимир Федоренко)

Судебные приставы начали процедуру принудительного взыскания с актера Игоря Петренко суммы свыше 1,3 миллиона рублей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на документы.