Стало известно, почему Федор Смолов потребовал от супруги подписать брачный контракт

30 сентября 2025, 05:18

Истомина рассказала подробности подписания брачного контракта со Смоловым

Карина Истомина (Фото: Telegram @istominakarina)

Блогер Карина Истомина раскрыла тайну подписания брачного контракта с футболистом Федором Смоловым. Об этом она откровенно рассказала в интервью Лауре Джугелии на шоу «Надо обсудить».





По ее словам, инициатором был именно Смолов, а назвал он это финансовой безопасностью в случае развода. Карина понимающе отнеслась к просьбе будущего мужа, так как понимала, что свое состояние он заработал сам честным трудом. Кроме того, блогер тоже не бедствовала и могла обеспечить себя и ребенка при любом развитии событий.





«Я посмотрела на свой капитал. На счету лежало миллионов 25−30. Я понимала, если даже мы поругаемся и все будет плохо, я смогу содержать себя и ребенка, не зависеть от кого-то», — поделилась Истомина.