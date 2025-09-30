Блогер Дмитрий Портнягин назвал «несправедливым» предъявленный ФНС счет почти на 800 млн рублей
Блогер Дмитрий Портнягин, наиболее известный под псевдонимом Трансформатор, впервые отреагировал на новость о том, что ему начислили почти 800 млн рублей налогов. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.
Портнягин назвал выставленный ему счет «несправедливым», пояснив, что ФНС объединила 21 физическое и юридическое лицо с оборотами в несколько миллиардов рублей, признав его центром получения прибыли. При этом большинство из этих компаний и частных лиц, по словам блогера, не имеют к нему отношения.
Он также заявил, что у него нет денег для погашения такой суммы, так как он никогда столько не зарабатывал. Как налоговая докажет его причастность к указанным лицам, пока неясно.
Ранее сообщалось, что задолженность Дмитрия Портнягина приблизилась к налоговому рекорду, установленному Еленой Блиновской, который достигал почти 1,5 миллиарда рублей.
*Запрещен в РФ
