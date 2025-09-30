Блогер Дмитрий Портнягин назвал «несправедливым» предъявленный ФНС счет почти на 800 млн рублей

30 сентября 2025, 10:19

Блогер Портнягин заявил, что его обязали оплатить налоги за других бизнесменов

Дмитрий Портнягин (Фото: Инстаграм*/portnyagin)

Блогер Дмитрий Портнягин, наиболее известный под псевдонимом Трансформатор, впервые отреагировал на новость о том, что ему начислили почти 800 млн рублей налогов. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.