Онкология новорожденного сына и подлое предательство мужа: судьба актрисы из «Всегда говори всегда» Татьяны Абрамовой
Татьяна Абрамова — российская актриса и певица, известная по ролям Нади Кудряшовой в сериале «Всегда говори "всегда"» и Карины в фильме «Моя мама — Снегурочка». Жизнь артистки полна ярких моментов и творческих успехов, однако за кулисами её карьеры были и непростые испытания. 5 февраля ей исполнится 51 год. О личной и творческой жизни актрисы читайте в материале «Радио 1».
Детство Татьяны Абрамовой
Будущая актриса появилась на свет 5 февраля 1975 года в Тюмени. Родители Татьяны не имели отношения к творчеству: мать была педагогом по химии и биологии, а отец трудился в нефтяной отрасли. У актрисы есть старшая сестра Елена, которая, в отличие от Татьяны, не проявляла интереса к сцене. Вскоре после рождения девочки семья переехала в Нижневартовск, но через некоторое время вернулась обратно в Тюмень. В детстве Абрамова проявляла интерес к сцене и демонстрировала явные артистические способности. Уже в 12 лет она выступала в составе вокально-инструментального ансамбля «Мечта», ездила на гастроли и снималась на телевидении.
«К своей теперешней профессии я, можно сказать, с детских лет шла. И пела, и спектакли режиссировала, и стихи читала, и играла… У родителей есть запись на кассете — мне три года, и я пою песни Аллы Пугачёвой. Когда уже взрослой эту кассету услышала, просто ухохоталась. В общем, как начала петь с пелёнок, так и не прекращала никогда», — рассказывала Абрамова в одном из интервью.
В шестнадцать лет она приняла участие в конкурсе «Утренняя звезда», который в то время транслировался по всей стране. Её выступление впечатлило судей, но победу в конкурсе одержала другая участница — Валерия.
Два года спустя артистка выпустила дебютный альбом «Письмо», включающий такие популярные композиции, как «Анатолий», «Гребешок» и «Не торопись говорить». В том же 1994 году она успешно выступила на конкурсе «Ялта-Москва-транзит», где завоевала второе место, приз зрительских симпатий от радиостанции «Европа Плюс» и специальную награду от Аллы Пугачевой. Вскоре после этого Татьяна выступила на фестивале «Славянский базар» и приняла участие в конкурсе молодых исполнителей «Под крышами Санкт-Петербурга».
Первые шаги в карьере
После окончания школы Абрамова собиралась поступать в Щукинское училище, однако судьба привела её в Санкт-Петербург, и расстаться с этим городом она уже не смогла. Девушка, мечтавшая стать актрисой, подала документы в ЛГИТМиК, но не прошла отбор с первой попытки. В тот момент она решила, что попробует ещё раз в следующем году, а пока устроилась работать костюмером в молодёжный театр и сняла комнату у алкоголиков из-за нехватки средств.
«Алкаши оказались совершенно жуткие: всё время сжирали мою колбасу в холодильнике, а однажды в пьяном угаре чуть не прирезали меня, пришлось в окно выпрыгивать. А потом срочно менять место жительства. Зато в театре я прижилась, работала там целых семь лет», — вспоминала Татьяна.
Через год после неудачной попытки Абрамова всё же смогла стать студенткой. В 1996 году она получила диплом Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов, где обучалась на актёра и режиссёра драматического театра. В процессе обучения Татьяна встретила молодых артистов, которые, зная о её вокальных способностях, посоветовали ей попробовать свои силы в музыкальном спектакле «Окна, улицы, подворотни». После театрального дебюта Абрамова получила свою первую роль в кино. Именно на съёмочной площадке фильма «Охота» она осознала, что её истинное призвание — это кино. Пение отошло на второй план. В начале 2000-х годов карьера актрисы Абрамовой пошла в гору. После участия в небольших ролях в сериалах «Марш Турецкого», «Две судьбы» и «Жизнь продолжается» она получила главную роль Нади Кудряшовой в сериале «Всегда говори "всегда"».
Личная жизнь
Татьяна всегда привлекала мужчин своим ярким обликом и харизматичной личностью. Несмотря на множество поклонников, она относилась к ухаживаниям скорее дружелюбно, чем серьезно. Всё изменилось, когда на её пути появился Владимир Сайко, клавишник группы «Форум». Она влюбилась в него, но вскоре узнала, что он женат. Татьяна решила подождать с серьезными шагами, пока Владимир не решит свои семейные проблемы. Она была убеждена, что не она стала причиной его развода, поскольку была в курсе проблем в их браке. Но, несмотря на глубокие чувства, их отношения с Сайко не сложились.
Первым официальным супругом актрисы стал фотограф Сергей Кулишенко. Пара познакомилась в начале нулевых, и совсем скоро молодые расписались. В июне 2004 года артистка подарила мужу сына Ивана, а спустя 4 года родился второй сын Александр. Маленькому Александру менее чем через год после рождения поставили диагноз «рак надпочечников», и супруг решил уйти из семьи. Сергей осознавал, что Татьяна оказалась в сложном положении: она была вынуждена заботиться о больном ребёнке, оставшись без работы, так как не могла продолжать сниматься в такой ситуации. Однако, несмотря на это, он всё же решил уйти.
«Расставание совпало с лечением сына. Он просто испугался. В какой-то момент я просто поняла, что он мне не помощник и не союзник. Он не то плечо, на которое я могла бы опереться. У нас все было расписано по часам и по минутам. Помогала сестра», — рассказывала Абрамова в одном из интервью.
В борьбе с тяжелой болезнью ребенок прошёл двенадцать курсов химиотерапии. После этого ему удалили почку. Но благодаря интенсивной реабилитации он смог полностью восстановиться и вернуться к полноценной жизни.
Актриса смогла оправиться после предательства Сергея Кулишенко и все-таки нашла свое женское счастье в лице актёра Юрия Беляева. Пара познакомилась в 2013 году на фестивале «Киношок» в Анапе. Юрий старше Татьяны на 28 лет, но это не помешало паре создать счастливую семью. В 2014 году 39-летняя Татьяна вышла замуж за 67-летнего Юрия Беляева. Они не только зарегистрировали свой брак, но и обвенчались. Этот неожиданный и пылкий роман между людьми с большой разницей в возрасте стал настоящим сюрпризом для многих их знакомых.
Абрамова сейчас
В фильмографии Татьяны Альбертовны в настоящее время насчитывается более пятидесяти работ в разных жанрах. Последней картиной актрисы была мелодрама «Самая, самая», премьера которой состоялась в 2025 году.
В настоящее время Абрамова активно выступает на концертах, снимается в популярных телепередачах и участвует в театральных постановках, в том числе в спектакле «Не будите спящую собаку».