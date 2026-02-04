Онкология новорожденного сына и подлое предательство мужа: судьба актрисы из «Всегда говори всегда» Татьяны Абрамовой

04 февраля 2026, 13:04

Татьяна Абрамова (фото: РИА Новости/Максим Блинов)

Татьяна Абрамова — российская актриса и певица, известная по ролям Нади Кудряшовой в сериале «Всегда говори "всегда"» и Карины в фильме «Моя мама — Снегурочка». Жизнь артистки полна ярких моментов и творческих успехов, однако за кулисами её карьеры были и непростые испытания. 5 февраля ей исполнится 51 год. О личной и творческой жизни актрисы читайте в материале «Радио 1».





Содержание Детство Татьяны Абрамовой Первые шаги в карьере Личная жизнь Абрамова сейчас

Детство Татьяны Абрамовой

«К своей теперешней профессии я, можно сказать, с детских лет шла. И пела, и спектакли режиссировала, и стихи читала, и играла… У родителей есть запись на кассете — мне три года, и я пою песни Аллы Пугачёвой. Когда уже взрослой эту кассету услышала, просто ухохоталась. В общем, как начала петь с пелёнок, так и не прекращала никогда», — рассказывала Абрамова в одном из интервью.

Татьяна Абрамова (Фото: скриншот т/п «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» ТК Россия 1)

Первые шаги в карьере

«Алкаши оказались совершенно жуткие: всё время сжирали мою колбасу в холодильнике, а однажды в пьяном угаре чуть не прирезали меня, пришлось в окно выпрыгивать. А потом срочно менять место жительства. Зато в театре я прижилась, работала там целых семь лет», — вспоминала Татьяна.

Татьяна Абрамова (Фото: скриншот т/п «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» ТК Россия 1)

Личная жизнь

«Расставание совпало с лечением сына. Он просто испугался. В какой-то момент я просто поняла, что он мне не помощник и не союзник. Он не то плечо, на которое я могла бы опереться. У нас все было расписано по часам и по минутам. Помогала сестра», — рассказывала Абрамова в одном из интервью.

Абрамова сейчас