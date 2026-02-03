Романы с иностранцами и счастливый брак с продюсером: как сложилась судьба звезды сериала «Кто в доме хозяин» Анны Невской?
Ее лицо знакомо миллионам зрителей как воплощение успеха и стиля — обаятельная деловая женщина Даша Пирогова из ситкома «Кто в доме хозяин?» навсегда сделала Анну Невскую звездой российского телевидения. Однако за этим ярким, отточенным образом скрывается гораздо более глубокая и многогранная история. Путь актрисы — это не прямой маршрут к славе, а сложная мозаика, собранная из дерзких взлетов, осознанных пауз, настойчивых сплетен и, наконец, достигнутой гармонии в личной жизни. Подробности — в материале «Радио 1».
Биография Анны НевскойАнна Невская (настоящая фамилия — Вислогузова) родилась 4 февраля 1977 года в Великом Новгороде в далекой от искусства семье. Отец работал врачом-фармакологом, а мама трудилась инженером-технологом. С детства будущая актриса выделялась не только высоким ростом, из-за которого ее дразнили, но и бунтарским характером.
«В детстве я была "странным ребенком" — хулиганила, дружила с мальчишками... Один раз, помню, даже ударила кого-то табуреткой по голове», — цитирует артистку онлайн-платформа smotrim.ru.
Однако параллельно с хулиганством в ней раскрылся тонкий творческий дар: обладая колоратурным сопрано, она становилась лауреатом музыкальных конкурсов, а в школе углубленно изучала французский язык. Судьбоносный поворот случился на втором курсе Новгородского педагогического института, куда она поступила по настоянию матери. Осознав, что это не ее путь, Анна бросила учебу и, сказав себе, что есть только одна попытка, поступила в РАТИ-ГИТИС на курс Олега Кудряшова.
Ее дебют в кино был скромным — эпизод в легендарном «Сибирском цирюльнике» Никиты Михалкова в 1998 году, где ее даже не указали в титрах. Настоящая же слава настигла ее в 2006 году, когда после череды проб и неожиданного звонка с гастролей она получила роль Дарьи Пироговой в сериале «Кто в доме хозяин?». Этот образ бизнес-леди с добрым сердцем принес ей всенародную любовь и навсегда закрепил в амплуа «роковой блондинки», хотя для роли ей пришлось перекраситься.
За более чем 25-летнюю карьеру фильмография актрисы превысила 50 работ. После ситкома последовали заметные роли в сериалах «Восьмидесятые», «Полынь — трава окаянная», «Физика или химия», а также в полном метре — «Майор Гром: Чумной доктор» и лирической комедии «Приличная семья сдаст комнату». Особняком стоит успех сериала «Звоните ДиКаприо!», который, по словам Невской, вернул ее в лучи внимания широкой публики.
Романы с иностранцами и осознанное счастье в бракеЛичная жизнь Анны Невской всегда вызывала живой интерес, однако актриса никогда не делала ее частью публичного шоу. До встречи с супругом актрису связывали два романа с иностранцами. Во время студенческой стажировки во Франции у нее случилась страстная любовь с местным жителем по имени Рафаэль, который даже предлагал ей остаться в Европе, но она выбрала карьеру в России. Позже, уже в Москве, ее более 8 лет лет связывали отношения с однокурсником египетского происхождения Мохамедом Абдель Фаттахом.
Переломный момент наступил в 2009 году на съемках детектива «Джокер», где она встретила актера и продюсера Дмитрия Клепацкого. Первое впечатление было неоднозначным. Его привычка вставлять английские фразы (следствие жизни в США) изначально была воспринята как высокомерие. Но это быстро сменилось глубокой симпатией.
«Он рассказывал, как жил в Америке, работал и учился в Голливуде, как в детстве занимался прыжками на лыжах с трамплина. Я с самого начала знакомства поняла, что это мой мужчина, и хочу, чтобы он был моим мужем», — делилась Невская в интервью изданию Pressa.ru.
Романтическое предложение Дмитрий сделал в Париже, и в январе 2013 года они поженились. Их брак, длящийся уже более 12 лет, актриса называет осознанным и наполненным гармонией.
«Мне стало хорошо. Гораздо лучше, чем "до"... Я стала спокойнее, а Дима добрее», — говорит актриса.
Ключ к их взаимопониманию — умение слушать друг друга и сходное чувство юмора.
Между слухами и принципамиВ отличие от многих коллег, Анна Невская не была героиней громких судебных разбирательств или публичных скандалов. Ее имя чаще оказывалось в центре внимания из-за двух тем: стремительных изменений во внешности и принципиальной, иногда резкой позиции на профессиональной почве.
Слухи о пластических операциях начали преследовать актрису после того, как зрители заметили изменения в ее чертах лица. Невская никогда не скрывала своего отношения к эстетической медицине, но всегда подчеркивала взвешенный подход.
«Что касается пластической хирургии, то я ее не исключаю, но хочу максимально оттянуть этот момент. Все-таки хочется сохранить свое лицо», — заявляла она.
Она следит за своим здоровьем и внешним видом, занимаясь спортом и посещая косметолога. Её тренировки включают йогу, бокс и функциональные упражнения, но они не слишком интенсивные. При этом она избегает радикальных процедур, которые могли бы кардинально изменить её внешность.
Гораздо более «скандальной» выглядела ее профессиональная твердость. История о том, как она ушла с кастинга, не стерпев высокомерного тона режиссера, облетела прессу. Это был не пиар-ход, а отражение ее жизненных принципов. В интервью изданию «Вокруг ТВ» она говорила о важности чести и достоинства:
«Моя позиция такова: какой поступок ты совершаешь, с тем и живешь дальше... Честь, достоинство, совесть – не пустые слова».
Как сейчас живет актрисаСегодня Анна Невская живет насыщенной, но гармоничной жизнью, давно найдя баланс между работой и личным пространством. Она продолжает оставаться востребованной театральной актрисой. В ее репертуаре — спектакли «Пленные духи» (за который она получила премию «Чайка») и «Мужчина с доставкой на дом».
В кино Невская выбирает проекты осознанно, и последние годы доказывают, что она востребована в разном амплуа. В 2023 году она снялась в сериалах «Актрисы» и «Постучись в мою дверь в Москве». Годом позже, в 2024-м, на экраны вышла новая работа — комедия «Рейс 314», где Невская сыграла главную роль Натальи. В 2025 году свет увидели картины «Москва слезам не верит. Всё только начинается» и «Универ. Молодые-2» с участием актрисы.
Живет Анна с мужем Дмитрием Клепацким в Москве. Их союз — это партнерство двух самостоятельных личностей, которые ценят личное пространство друг друга, но всегда находят время для совместных путешествий и вечерних разговоров по душам. В настоящее время Анна Невская не гонится за количеством ролей, предпочитая качество и удовольствие от процесса.
«Я научилась получать удовольствие от работы, которая с каждым годом нравится мне все больше и больше», — говорит актриса.