Анна Невская (Фото: Instagram* /@annanevskaya)

Ее лицо знакомо миллионам зрителей как воплощение успеха и стиля — обаятельная деловая женщина Даша Пирогова из ситкома «Кто в доме хозяин?» навсегда сделала Анну Невскую звездой российского телевидения. Однако за этим ярким, отточенным образом скрывается гораздо более глубокая и многогранная история. Путь актрисы — это не прямой маршрут к славе, а сложная мозаика, собранная из дерзких взлетов, осознанных пауз, настойчивых сплетен и, наконец, достигнутой гармонии в личной жизни. Подробности — в материале «Радио 1».





Биография Анны Невской

«В детстве я была "странным ребенком" — хулиганила, дружила с мальчишками... Один раз, помню, даже ударила кого-то табуреткой по голове», — цитирует артистку онлайн-платформа smotrim.ru.

Анна Невская (Фото: Instagram* /@annanevskaya)

Романы с иностранцами и осознанное счастье в браке

Дмитрий Клепацкий и Анна Невская (Фото: Instagram* /@annanevskaya)

«Он рассказывал, как жил в Америке, работал и учился в Голливуде, как в детстве занимался прыжками на лыжах с трамплина. Я с самого начала знакомства поняла, что это мой мужчина, и хочу, чтобы он был моим мужем», — делилась Невская в интервью изданию Pressa.ru.

«Мне стало хорошо. Гораздо лучше, чем "до"... Я стала спокойнее, а Дима добрее», — говорит актриса.

Между слухами и принципами

Анна Невская (Фото: Instagram* /@annanevskaya)

«Что касается пластической хирургии, то я ее не исключаю, но хочу максимально оттянуть этот момент. Все-таки хочется сохранить свое лицо», — заявляла она.

«Моя позиция такова: какой поступок ты совершаешь, с тем и живешь дальше... Честь, достоинство, совесть – не пустые слова».

Как сейчас живет актриса

Анна Невская (Фото: Instagram* /@annanevskaya)

«Я научилась получать удовольствие от работы, которая с каждым годом нравится мне все больше и больше», — говорит актриса.