Слухи о романе с Биковичем, серьезная травма колена и сын от Янковского: как складывался творческий путь звезды «Отель "Элеон"» Дианы Пожарской?

02 февраля 2026, 13:14

Диана Пожарская (фото: РИА Новости / Пелагия Тихонова)

Диана Пожарская — российская актриса театра и кино, получившая широкую известность благодаря роли Дарьи Канаевой в сериале «Отель "Элеон"». В фильмографии артистки — проекты «Чемпион мира», «Либерея», «Не с первой попытки» и другие популярные картины. 3 февраля актрисе исполняется 34 года. О творческом пути Дианы Пожарской и её романе с Иваном Янковским — в материале «Радио 1».





Содержание Биография Дианы Пожарской: детство и увлечение танцами Выбор профессии и поступление во ВГИК Первые роли и внимание режиссёров Диана Пожарская в «Отеле "Элеон"» Зарубежные проекты и неожиданная популярность Личная жизнь Дианы Пожарской Диана Пожарская сегодня

Биография Дианы Пожарской: детство и увлечение танцами

Диана Пожарская (фото: Instagram* / dianapozharskaya)

Выбор профессии и поступление во ВГИК

Первые роли и внимание режиссёров

Диана Пожарская в «Отеле "Элеон"»

Диана Пожарская и Милош Бикович (фото: Instagram* / dianapozharskaya)

Зарубежные проекты и неожиданная популярность

Диана Пожарская (фото: Instagram* / dianapozharskaya)

Личная жизнь Дианы Пожарской

Роман с Артёмом Аксененко

Слухи, экранные романы и работа с мужем

«В кино у Милоша очень разные роли, и зрители видят его в разных образах. А в реальности — это один из самых добрых, отзывчивых и щедрых людей в моей жизни. Это дорогого стоит. Ну и у него прекрасное чувство юмора, что довольно редко встречается», — рассказывала Диана.

Диана Пожарская и Милош Бикович (фото: Instagram* / dianapozharskaya)

«Это очень дружелюбная, добрая, красочная страна с прекрасными людьми и вкусной едой. Я бы с удовольствием туда вернулась. Ну и сербы, конечно, очень красивые!», — отмечала артистка.

Новые слухи и поворот в личной жизни

Диана Пожарская (фото: Instagram* / dianapozharskaya)

Иван Янковский и Диана Пожарская

«Иван в последнее время очень востребован в профессии. Да и возраст у него еще не тот, чтобы полностью посвящать себя семье, проводить вечера дома с любимой. Хочется немного погулять. У Веры тоже свои дела — спектакли, репетиции. В какой-то момент они, видимо, заметили, что стали проводить вместе все меньше времени. Ну а потом решили, что не стоит мучиться. И разъехались», — рассказывал друг Ивана.

Диана Пожарская и Иван Янковский (фото: Instagram* / dianapozharskaya)

«Чтобы снять раз и навсегда все вопросы. Отвечать ни на какие не будем и еще раз просим уважать наше личное пространство. У нас все хорошо, чего и вам желаем. Всем любовь», — писала Пожарская.

«Совсем недавно, до того, как я стала мамой, почти все мои мысли, цели, желания и послания во Вселенную были связаны только с моей любимой работой. Я двигалась вперед и вперед, не останавливаясь, не жалея себя, неустанно развиваясь в своей профессии. Путь к целям и их достижение приносили мне огромное удовольствие. Как вдруг… любовь, и жизнь круто изменилась, а вместе с ней и я сама. Последний год о работе даже не вспоминала. Была в ожидании чуда. Теперь я купаюсь в любви и материнстве», — подчеркивала актриса.

Диана Пожарская сегодня