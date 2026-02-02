Слухи о романе с Биковичем, серьезная травма колена и сын от Янковского: как складывался творческий путь звезды «Отель "Элеон"» Дианы Пожарской?
Диана Пожарская — российская актриса театра и кино, получившая широкую известность благодаря роли Дарьи Канаевой в сериале «Отель "Элеон"». В фильмографии артистки — проекты «Чемпион мира», «Либерея», «Не с первой попытки» и другие популярные картины. 3 февраля актрисе исполняется 34 года. О творческом пути Дианы Пожарской и её романе с Иваном Янковским — в материале «Радио 1».
Биография Дианы Пожарской: детство и увлечение танцамиПри рождении будущую актрису звали Дианой Сиволобовой. Она появилась на свет 3 февраля 1992 года в городе Волжский. В школьные годы Диана не отличалась особым рвением к учебе, за исключением занятий английским языком и физической культурой. Зато почти всё свободное время девочка посвящала поездкам на конкурсы и соревнования.
С пяти лет важное место в жизни Пожарской заняли спортивные бальные танцы. Детство актрисы прошло в режиме интенсивных тренировок, постоянных репетиций и выступлений. Усилия дали результат — Диана выполнила норматив кандидата в мастера спорта. Однако в 19 лет она получила серьёзную травму колена, после чего была вынуждена отказаться от профессионального спорта и задуматься о смене жизненного пути.
Выбор профессии и поступление во ВГИКИзначально Диана рассматривала журналистику как возможное направление для будущей карьеры. Однако в последний момент она приняла решение подать документы во Всероссийский государственный институт кинематографии.
Уже на выпускном курсе мастерской Александра Михайлова, Пожарская дебютировала в кино, снявшись в комедийном сериале «Озабоченные, или Любовь зла».
Первые роли и внимание режиссёровПосле успешного старта Диана продолжила активно сниматься. В её фильмографии появились комедия «Вечный отпуск» и приключенческое фэнтези «Дед Мороз. Битва магов», где актриса работала на одной площадке с Фёдором Бондарчуком.
Эти проекты привлекли внимание кинематографистов, и вскоре Пожарской доверили главную роль в фильме «Затмение», где её партнёром стал Александр Петров.
Диана Пожарская в «Отеле "Элеон"»В сериале «Вечный отпуск» Диана воплотила образ представительницы обеспеченной молодёжи, тогда как в драме «Злая шутка» сыграла деревенскую девушку, столкнувшуюся с жестокими реалиями большого города.
Настоящим этапом узнаваемости для актрисы стала роль горничной Дарьи Канаевой в сериале «Отель "Элеон"». Героиня Пожарской занималась каратэ, и актриса решила самостоятельно выполнять большинство трюков. В результате Диана всерьёз увлеклась боевыми искусствами.
Параллельно она продолжала экспериментировать с ролями: сыграла приёмную дочь Урмаса в детективе «Живой», студентку, завербованную террористами, в драме «На краю», а также противницу персонажа Игоря Ливанова в сериале «Посольство».
Зарубежные проекты и неожиданная популярностьЕщё во время учёбы у Дианы появился зарубежный агент Ричард Кук, который начал предлагать ей проекты за пределами России. Актриса снялась в сериале Trying и фильме «Жар-птица», где в обоих случаях исполнила роли эстонок.
Позже Пожарская рассказывала, что её первым зарубежным проектом стал финский мини-сериал «Неизвестный солдат», получивший широкую популярность в Финляндии. Именно после него актрису начали активно узнавать за границей.
Однако рост известности имел и обратную сторону — у Дианы появился навязчивый поклонник из Эстонии. По словам актрисы, мужчина не совершал незаконных действий, но временами переходил допустимые границы.
Личная жизнь Дианы Пожарской
Роман с Артёмом Аксененко
Диана Пожарская всегда старалась минимально освещать личную жизнь в медиа. Во время работы над фильмом «Затмение» она сблизилась с режиссёром Артёмом Аксененко, известным по проектам «Туман» и «Чемпионы: Быстрее. Выше. Сильнее». Разница в возрасте — девять лет — не стала препятствием для отношений.
Официальная дата их свадьбы так и не была известна, в открытых источниках фигурировал лишь 2016 год. Актриса неоднократно подчёркивала, что супруг оказывал ей поддержку в профессии, а их союз был основан на взаимном вдохновении.
Слухи, экранные романы и работа с мужем
Несмотря на замужество, зрители активно приписывали Диане роман с Милошем Биковичем, её партнёром по сериалу «Отель "Элеон"». Актёры подчёркивали, что их связывает исключительно дружба.
«В кино у Милоша очень разные роли, и зрители видят его в разных образах. А в реальности — это один из самых добрых, отзывчивых и щедрых людей в моей жизни. Это дорогого стоит. Ну и у него прекрасное чувство юмора, что довольно редко встречается», — рассказывала Диана.Популярность экранной пары привела к выходу полнометражного фильма «Отель "Белград"». Во время съёмок Милош Бикович познакомил Диану с Сербией, которая произвела на актрису сильное впечатление.
«Это очень дружелюбная, добрая, красочная страна с прекрасными людьми и вкусной едой. Я бы с удовольствием туда вернулась. Ну и сербы, конечно, очень красивые!», — отмечала артистка.Артём Аксененко периодически приглашал супругу в свои проекты, включая сериалы «Посольство» и «Лапси». При этом Пожарская признавалась, что работа с мужем на одной площадке давалась непросто и поначалу она даже не хотела участвовать в проекте. Однако актриса всё же решила рискнуть, поскольку ей понравилась роль.
Пожарская добавила, что Артем изначально видел в этом образе только её и долго просил хотя бы прочитать сценарий, который в итоге настолько её зацепил, что она с удовольствием согласилась.
Новые слухи и поворот в личной жизни
После участия в фильме «Жара» и появления на премии журнала OK! внимание публики было приковано не столько к наградам, сколько к общению Дианы с актёром Александром Кузнецовым. Однако слухи о возможном романе не получили подтверждения.
Последним совместным проектом Дианы и Артёма Аксененко стала картина «Тайна». После этого актриса приступила к съёмкам фильма «Чемпион мира», где познакомилась с Иваном Янковским — представителем известной актёрской династии, сыном Филиппа Янковского и Оксаны Фандеры, внуком Олега Янковского.
Иван Янковский и Диана Пожарская
На тот момент личная жизнь Янковского была в центре внимания из-за его сложных отношений с Верой Панфиловой. Они то сходились, то расходились.
«Иван в последнее время очень востребован в профессии. Да и возраст у него еще не тот, чтобы полностью посвящать себя семье, проводить вечера дома с любимой. Хочется немного погулять. У Веры тоже свои дела — спектакли, репетиции. В какой-то момент они, видимо, заметили, что стали проводить вместе все меньше времени. Ну а потом решили, что не стоит мучиться. И разъехались», — рассказывал друг Ивана.В 2017 году актёр появлялся на публике с Александрой Новиковой, однако позже вновь сблизился с Панфиловой. Спустя несколько лет Вера заявила об окончании отношений, отметив, что чувствует себя счастливой вне этого союза.
После этого внимание поклонников переключилось на Диану Пожарскую: Янковский активно проявлял интерес к её публикациям в социальных сетях, что вызвало волну обсуждений — актрису тогда считали замужней. Когда именно Диана рассталась с Артёмом Аксененко, официально объявлено не было. При этом режиссёр вскоре вновь женился — в 2020 году его супругой стала актриса Анастасия Микульчина.
В начале 2021 года появились слухи о беременности Пожарской от Ивана Янковского.
«Чтобы снять раз и навсегда все вопросы. Отвечать ни на какие не будем и еще раз просим уважать наше личное пространство. У нас все хорошо, чего и вам желаем. Всем любовь», — писала Пожарская.26 июня 2021 года у актёров родился сын Олег, названный в честь легендарного дедушки. Позже стало известно, что Диана и Иван тайно поженились.
«Совсем недавно, до того, как я стала мамой, почти все мои мысли, цели, желания и послания во Вселенную были связаны только с моей любимой работой. Я двигалась вперед и вперед, не останавливаясь, не жалея себя, неустанно развиваясь в своей профессии. Путь к целям и их достижение приносили мне огромное удовольствие. Как вдруг… любовь, и жизнь круто изменилась, а вместе с ней и я сама. Последний год о работе даже не вспоминала. Была в ожидании чуда. Теперь я купаюсь в любви и материнстве», — подчеркивала актриса.
Диана Пожарская сегодняПосле рождения ребёнка Пожарская на время отошла от активной работы в кино, сосредоточившись на семье и материнстве. В своих публикациях актриса признавалась, что этот период стал для неё важным этапом внутреннего переосмысления.
В 2025 году Диана вернулась на экраны сразу с несколькими премьерами. В апреле в прокат вышла остросюжетная драма «Кракен» о столкновении подводной лодки с мифическим существом. В проекте актриса работала вместе с Александром Петровым, Алексеем Гуськовым, Сергеем Гармашем и другими известными артистами.
Помимо актёрской карьеры, Диана Пожарская активно занимается благотворительностью. Она на протяжении нескольких лет сотрудничает с собачьим приютом и помогает находить новый дом бездомным животным, оставаясь верной этой инициативе и сегодня.