21 января 2026, 13:34

Евгений Алдонин (Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов)

Евгений Алдонин — не только двукратный чемпион России по футболу, но и бывший муж Юлии Началовой. После их «образцового» развода он продолжал общаться с певицей и вместе воспитывал их дочь Веру. Даже после трагической смерти женщины в 2019 году бывший супруг не оставил девочку. 22 января он отмечает свой 46-й день рождения. О личной жизни и судьбе знаменитости читайте в материале «Радио 1».





Путь к футболу

Евгений Алдонин (Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов)

Личная жизнь

«Мы все время были на расстоянии. Он находился на сборах, а я на гастролях и в студии. Если вы думаете, что был какой-то третий человек в наших отношениях, то это неправда. Мы расстались очень мирно, не делили табуретки, об этих меркантильных вопросах даже речи не шло. Просто в какой-то момент поняли, что пора расставаться, а иначе это скажется на нашей дочери Вере. Сейчас у меня с Женей прекрасные отношения. Мы часто общаемся по поводу дочери, решаем вместе любые вопросы», — рассказывала Началова в программе «Судьба человека» канала «Россия 1».

Новые отношения

Валерий Гладилин и Евгений Алдонин с сыном (Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко)

Проблемы с квартирой

«Она встретила Александра Фролова в Америке. Я это пережил и принял. Но после развода я оставил Юле квартиру для Веры. Я знаю, что есть документ, который дает Александру Фролову права на половину недвижимости. Сейчас пытаюсь выстроить с ним диалог. Но по квартире он отмалчивается, конкретные вопросы со мной не решает», — заявлял Алдонин в программе «Привет, Андрей!» канала «Россия 1».

Большое будущее

Евгений Алдонин сейчас