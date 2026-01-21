Операция в Германии, проблемы с жильем и тяжелый диагноз: как сейчас живет Евгений Алдонин и какова судьба его дочери от Юлии Началовой?
Евгений Алдонин — не только двукратный чемпион России по футболу, но и бывший муж Юлии Началовой. После их «образцового» развода он продолжал общаться с певицей и вместе воспитывал их дочь Веру. Даже после трагической смерти женщины в 2019 году бывший супруг не оставил девочку. 22 января он отмечает свой 46-й день рождения. О личной жизни и судьбе знаменитости читайте в материале «Радио 1».
Путь к футболуЕвгений Алдонин родился в Алупке и с ранних лет увлекался футболом, совмещая занятия спортом с учебой. В 16 лет он переехал в Волгоград, чтобы играть за «Ротор». В 1997 году начал выступать за резервную команду. Юноша проявил себя в дублирующем составе, и вскоре о нем заговорили в СМИ. В 2000 году мужчина начал тренироваться с основной командой. Дебютировал в чемпионате России 30 апреля 2000 года в матче против «Крыльев Советов». Последний сезон в «Роторе» для него пришелся на 2003/2004 год. Несмотря на усилия клуба удержать его, Евгений хотел развиваться и решил перейти в ЦСКА.
Первый матч за новый клуб состоялся 7 марта 2004 года. Но травмы и время на скамейке запасных стали для него проблемой. Затем он оказался в «Мордовии», где был ключевым игроком, но снова столкнулся с трудностями. В сентябре 2013 года Алдонин подписал контракт с «Волгой» из Нижнего Новгорода, а потом перебрался в красногорский клуб «Зоркий». Он завершил карьеру игрока в 2019 году. В 2002 году спортсмена впервые вызвали в сборную России на товарищеский матч со Швецией. Несмотря на то, что у него было право играть за Украину, интерес со стороны футбольной федерации страны не проявился. Сейчас Алдонин не играет на профессиональном уровне, но по-прежнему интересуется футболом и иногда дает интервью спортивным изданиям.
Личная жизньВ 2006-м законной спутницей жизни любимца болельщиков стала певица Юлия Началова. До этого у нее были непростые отношения с Дмитрием Ланским, который не раз ей изменял. Эти переживания привели девушку к анорексии. С Алдониным все было иначе: он ценил ее такой, какая она есть, и не собирался менять ее внешность. После свадьбы у них появилась дочь Вера. В начале их совместная жизнь казалась идеальной, но частые разлуки из-за работы начали их постепенно отдалять. В 2011 году пара решила развестись, но бывшие возлюбленные остались в хороших отношениях ради дочери.
«Мы все время были на расстоянии. Он находился на сборах, а я на гастролях и в студии. Если вы думаете, что был какой-то третий человек в наших отношениях, то это неправда. Мы расстались очень мирно, не делили табуретки, об этих меркантильных вопросах даже речи не шло. Просто в какой-то момент поняли, что пора расставаться, а иначе это скажется на нашей дочери Вере. Сейчас у меня с Женей прекрасные отношения. Мы часто общаемся по поводу дочери, решаем вместе любые вопросы», — рассказывала Началова в программе «Судьба человека» канала «Россия 1».
В 2011 году у певицы была диагностирована подагра, что стало началом её мучительного пути к болезни. Артистка связывала своё недомогание с неудачной пластикой груди, которая привела к заражению крови и нарушению функции почек. Состояние здоровья певицы продолжало ухудшаться, весной 2019 года недуг обострился на фоне высокой рабочей нагрузки и игнорирования натертости на ноге. К сожалению, резкий скачок сахара в крови привел к серьезным осложнениям: Юлии был поставлен диагноз диабет, а рана на ноге переросла в гангрену. В результате развития сепсиса артистку ввели в медикаментозную кому, из которой она, к сожалению, так и не вышла. 16 марта 2019 года сердце 38-летней звезды остановилось.
Новые отношенияВ 2014 году Алдонин встретил Ольгу, девушку, далекую от шоу-бизнеса. Подписчики часто сравнивали ее с Юлией, но, похоже, у Евгения были свои представления о том, какой должна быть его идеальная спутница. Она привлекла внимание своей красотой, и один из новостных сайтов даже поставил ее на второе место в списке самых сексуальных жен футболистов. В октябре 2016 года у пары родился сын Артем, и это стало настоящим счастьем для всей семьи. Дочка Евгения от Юлии, Вера, с радостью приняла нового брата. У девочки и новой жены отца сложились хорошие отношения: она часто навещала папу. Юлия тоже проявила доброту к Ольге и поздравила ее с рождением малыша.
Проблемы с квартиройФутболист и его жена планировали принять Веру в свою семью. Но девочка сильно была привязана к бабушке и дедушке по маминой линии. Алдонин старался поддерживать отношения с дочкой, возил ее в отпуск и забирал из школы. Однако возникли трудности с квартирой, которую он оставил для Веры после развода. Часть недвижимости оказалась в руках Александра Фролова, который вложил 20 миллионов рублей в Началову. Алдонин пытался договориться с ним, но все его попытки оказались безрезультатными.
«Она встретила Александра Фролова в Америке. Я это пережил и принял. Но после развода я оставил Юле квартиру для Веры. Я знаю, что есть документ, который дает Александру Фролову права на половину недвижимости. Сейчас пытаюсь выстроить с ним диалог. Но по квартире он отмалчивается, конкретные вопросы со мной не решает», — заявлял Алдонин в программе «Привет, Андрей!» канала «Россия 1».
В итоге родители Юлии выставили квартиру на продажу за 90 миллионов рублей, чтобы разделить деньги между Фроловым и Верой.