Ольга Бузова раскрыла детали личной жизни: от «Дома‑2» до настоящего времени

21 января 2026, 00:50

Ольга Бузова рассказала, когда последний раз была в серьёзных отношениях

Ольга Бузова (Фото: Instagram*/buzova86)

В новом выпуске шоу «Натальная карта» Ольга Бузова поделилась откровенными подробностями своей романтической биографии. Телеведущая и певица последовательно рассказала обо всех значимых отношениях, начиная с периода участия в проекте «Дом‑2» и заканчивая расставанием с Давидом Манукяном в 2021 году.





В беседе с ведущей Бузова заявила, что её первым серьёзным партнёром стал Роман Третьяков. После расставания с ним артистка встретила другого молодого человека, а затем последовал годичный перерыв в отношениях перед замужеством с бывшим футболистом Дмитрием Тарасовым.



«В 2016 году, после развода, мой следующий молодой человек был Давид [Манукян]. И вот после разрыва с 2021 года у меня нет серьёзных отношений. Сейчас 2026, да», — поделилась звезда.