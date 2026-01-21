Ольга Бузова раскрыла детали личной жизни: от «Дома‑2» до настоящего времени
Ольга Бузова рассказала, когда последний раз была в серьёзных отношениях
В новом выпуске шоу «Натальная карта» Ольга Бузова поделилась откровенными подробностями своей романтической биографии. Телеведущая и певица последовательно рассказала обо всех значимых отношениях, начиная с периода участия в проекте «Дом‑2» и заканчивая расставанием с Давидом Манукяном в 2021 году.
В беседе с ведущей Бузова заявила, что её первым серьёзным партнёром стал Роман Третьяков. После расставания с ним артистка встретила другого молодого человека, а затем последовал годичный перерыв в отношениях перед замужеством с бывшим футболистом Дмитрием Тарасовым.
«В 2016 году, после развода, мой следующий молодой человек был Давид [Манукян]. И вот после разрыва с 2021 года у меня нет серьёзных отношений. Сейчас 2026, да», — поделилась звезда.Откровенный рассказ артистки вызвал живой отклик у поклонников. Многие отметили её честность и готовность открыто говорить о личном. В соцсетях пользователи активно обсуждают хронологию отношений Бузовой и гадают, появится ли в её жизни новый избранник в ближайшем будущем.