Юрий Лоза назвал Ларису Долину новым мемом
Музыкант Юрий Лоза высказался по поводу ситуации вокруг певицы Ларисы Долиной, о которой в последнее время очень много говорят. Его слова цитирует РИА Новости.
Народная артистка РФ, как считает Лоза, фактически стала интернет‑мемом. По его словам, фамилия певицы уже используется как имя нарицательное, а в обиход вошли связанные с ней устойчивые выражения.
«Долина уже вообще рассматривается как мем определенный. Кто-то придумал и ввел уже термин "эффект Долиной", даже несколько терминов есть, по-моему», — сказал Лоза.Мосгорсуд 25 декабря постановил выселить Долину из квартиры в Хамовниках, которую Полина Лурье приобрела за 112 миллионов рублей. Суд также распорядился снять с регистрационного учета дочь и внучку певицы. 16 декабря Верховный суд России признал Лурье законной владелицей недвижимости.