Юрий Лоза назвал Ларису Долину новым мемом

21 января 2026, 04:13

Юрий Лоза (Фото: РИА Новости / Валерий Мельников)

Музыкант Юрий Лоза высказался по поводу ситуации вокруг певицы Ларисы Долиной, о которой в последнее время очень много говорят. Его слова цитирует РИА Новости.





Народная артистка РФ, как считает Лоза, фактически стала интернет‑мемом. По его словам, фамилия певицы уже используется как имя нарицательное, а в обиход вошли связанные с ней устойчивые выражения.



«Долина уже вообще рассматривается как мем определенный. Кто-то придумал и ввел уже термин "эффект Долиной", даже несколько терминов есть, по-моему», — сказал Лоза.