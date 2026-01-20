Экс-директор Успенской назвал фейком обвинения в продаже билетов на лже-концерты
Бывший менеджер Любови Успенской Никита Сурма назвал клеветой обвинения концертного директора певицы Александра Иваненко в продаже билетов на несуществующие концерты. Об этом он заявил РЕН ТВ.
По его словам, подобных действий он не совершал, а конфликт возник из-за междуменеджерской конкуренции и личной неприязни. По версии Сурмы, Иваненко с самого начала относился к нему негативно, оскорблял и угрожал, а после успешных результатов его работы конфликт перешёл в «теневую» фазу.
Экс-менеджер утверждает, что в его адрес велась клеветническая кампания и оказывалось эмоциональное давление на артистку. Кульминацией он назвал инцидент с несостоявшимся концертом.
