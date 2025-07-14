«Орал семиэтажным матом»: Кинокритик рассказал, каким был Александр Митта в работе и жизни

14 июля 2025, 16:52

Кинокритик Шпагин: Митта орал семиэтажным матом, но никто не обижался

Александр Митта (Фото: Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов)

Ушёл из жизни народный артист России, кинорежиссёр Александр Митта. Ему было 92 года. Среди его работ такие картины, как «Друг мой, Колька», «Гори, гори, моя звезда», «Сказ про то, как царь Пётр арапа женил», «Экипаж» и другие.





Кинокритик и журналист Александр Шпагин в беседе с «Радио 1» рассказал, что Митта был абсолютным рационалом в режиссуре, но порой легко отказывался от своих теоретических построений.





«Он признавал ошибки и шел дальше. Именно он создал первым учебник «Драматургия». Он первым в нашем кино жестко соединил элитарное и массовое начало в своих концепциях, в своих матрицах, в своих парадигмах, по которым снял многие прошедшие сквозь время и превратившиеся в классику картины», — рассказал он.

«Он был громогласный и эксцентричный, но очень позитивный и легкий человек. На съемках он орал семиэтажным матом, но не со зла. На него никто не обижался, все знали, что он просто такой человек», — поделился Шпагин.