Появились подробности о критическом состоянии режиссера Александра Митты
Появились подробности о состоянии госпитализированного режиссера Александра Митты. По данным Mash, у него нарушены функции нервной системы, он находится в состоянии оглушения, практически не разговаривает и не двигается, внимание рассеяно.
Тяжесть состояния усугубляется последствиями перенесенного инсульта, нарушениями сердечного ритма и онкологией.
Прогнозы врачей хосписа, куда доставили режиссера, неутешительные.
Напомним, режиссер Александр Митта госпитализирован в тяжелом состоянии.
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