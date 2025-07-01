Появились подробности о критическом состоянии режиссера Александра Митты

01 июля 2025, 13:24

Александр Митта ( РИА Новости / Владимир Песня )

Появились подробности о состоянии госпитализированного режиссера Александра Митты. По данным Mash, у него нарушены функции нервной системы, он находится в состоянии оглушения, практически не разговаривает и не двигается, внимание рассеяно.