Появились подробности о критическом состоянии режиссера Александра Митты

Александр Митта ( РИА Новости / Владимир Песня )

Появились подробности о состоянии госпитализированного режиссера Александра Митты. По данным Mash, у него нарушены функции нервной системы, он находится в состоянии оглушения, практически не разговаривает и не двигается, внимание рассеяно.



Тяжесть состояния усугубляется последствиями перенесенного инсульта, нарушениями сердечного ритма и онкологией.

Прогнозы врачей хосписа, куда доставили режиссера, неутешительные.

Напомним, режиссер Александр Митта госпитализирован в тяжелом состоянии.

Виктория Иванченко

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