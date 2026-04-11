Месть отвергнутого поклонника, отказ Екатерины Васильевой признать внука и тайный брак с чиновником: куда пропала Елена Корикова?
Актрисе, известной зрителям по роли Лизы Муромской в «Барышне-крестьянке» и Анны Платоновой в легендарном сериале «Бедная Настя», 12 апреля исполняется 54 года. Эта артистка прошла путь от сибирской деревни до статуса одной из самых желанных женщин российского кино нулевых. Её карьера была похожа на американские горки: стремительный взлет на вершину Олимпа, эмиграция в США, триумфальное возвращение и внезапное исчезновение с экранов, окутанное дымкой скандалов, мести и обид. Подробности — в материале «Радио 1».
Актёрская карьераЕлена Корикова появилась на свет 12 апреля 1972 года в Карачино под Тобольском. Родители, Татьяна и Юрий, расстались, когда девочка была ещё маленькой. В этой деревне девочка пошла в школу и завершила начальные классы, а затем её мать забрала её в Ростов-на-Дону. После окончания школы в Елена Корикова отправилась покорять в Москву и с первой попытки сдала вступительные экзамены во ВГИК.
Учась на первом курсе, актриса дебютировала в кино: она сыграла в фильме Анатолия Матешко «Ха-би-ассы». После Елена стала получать много предложений: она снялась в картинах, как «Я обещала, я уйду» Валерия Ахадова, «Три сестры» Сергея Соловьёва и «Барышня-крестьянка» Алексея Сахарова. Именно роль Лизы в «Барышне-крестьянке» принесла ей первую награду — в 1995 году Корикова получила приз за лучшую женскую роль на кинофестивале «Киношок», кроме этого, актриса была номинирована на премию «Ника».
После окончания ВГИКа Елена вряд ли напоминала трепетную выпускницу – она уже была востребованной актрисой, утвердившейся в киноиндустрии. Корикову часто приглашали сниматься в музыкальных клипах, например, её можно увидеть в клипах на песни «Позови меня с собой» Аллы Пугачёвой, «Летний дождь» Леонида Агутина, и, конечно же, «Плохая девочка» группы «Винтаж».
В 2001 году Елену пригласили в труппу театра «Современник» — это предложение поступило от самой Галины Волчек. Актриса играла в спектаклях «Три товарища», «Три сестры», «Анфиса», «Бесы».
В театре Корикова работала до 2004 года, параллельно начав сниматься в одном из самых знаковых проектов своей карьеры — сериале «Бедная Настя». Главная роль в этой исторической драме принесла ей огромную популярность. Сериал имел международный успех, его транслировали в разных странах, так, в одном только Китае за судьбой главной героини следили более 20 миллионов зрителей.
Месть поклонникаПосле стремительного карьерного взлёта Елена Корикова неожиданно исчезла из медиапространства. Вскоре о ней начали распространяться неприятные слухи: говорили, что актриса злоупотребляет алкоголем и принимает запрещённые вещества. Корикова долго игнорировала сплетни, однако в какой-то момент решила расставить все точки над «i». Она подала иск в суд, требуя защиты своей чести и достоинства.
Позже Корикова раскрыла истинную причину этих слухов: по её словам, это была месть влиятельного поклонника, которому она отказала. Имя этого человека актриса не раскрыла, но уверенно заявила, что он приложил максимум усилий, чтобы испортить её репутацию.
«Он пообещал, что всю жизнь положит на уничтожение меня — и как актрисы, и как женщины. Тогда я не придала значения его словам», — говорила Корикова.
Козни несостоявшейся свекровиЕщё в студенческие годы Елена Корикова познакомилась с Дмитрием Рощиным, сыном знаменитой актрисы Екатерины Васильевой и драматурга Михаила Рощина. Елена безоглядно влюбилась в молодого человека. Они начали встречаться, и спустя непродолжительное время Елена сообщила возлюбленному о своей беременности.
Дмитрий поступил как настоящий джентльмен и предложил Елене узаконить отношения. Однако свадьба так и не состоялась — в дело вмешалась Екатерина Васильева. Первое знакомство с потенциальной невесткой оставило у неё крайне негативное впечатление. Васильева не поверила в искренность чувств Кориковой, посчитав, что девушка лишь хочет привязать к себе её сына. Более того, она убедила Дмитрия, что ребёнок, которого ждёт Елена, вовсе не от него. В итоге Рощин встал на сторону матери и отказался от свадьбы с Кориковой. Вскоре Елена родила сына, которого назвала Арсением. Она дала ему свою фамилию и взяла на себя всю ответственность за его воспитание.
После расставания с Кориковой Дмитрий Рощин оставил светскую жизнь, переехал в деревню и полностью посвятил себя религии. Он является настоятелем храма святителя Николая Мирликийского на Трёх горах. Личную жизнь Дмитрий тоже устроил: Рощин женился и стал отцом восьмерых детей.
В 2021 году Елена Васильева приняла иноческий постриг, получив имя матушка Василиса. Ни она, ни Дмитрий так и не признали сына Кориковой.
Брак с Липскеровым и другие романыПервым мужем актрисы стал писатель Дмитрий Липскеров. Их отношения развивались быстро — Дмитрий быстро сделал актрисе предложение и даже подружился с её сыном Арсением. Однако семейное счастье оказалось недолговечным: спустя два года брак был расторгнут.
Позже Корикова стала встречаться с режиссёром и оператором Максимом Осадчим. Вместе они уехали в США, где Елена попробовала себя в экспериментальном кино. Однако, пара вернулась в Москву.
Осадчий действительно любил Елену. Он не только заботился о ней и её сыне, но и стал менеджером актрисы, продвигая её в киноиндустрии. Именно благодаря усилиям Максима Елена Корикова получила приглашение на кастинг сериала «Бедная Настя».
По слухам, на съёмках «Бедной Насти» у актрисы вспыхнул роман с актёром Даниилом Страховым, игравшего в сериале барона Владимира Корфа, который был влюблён в героиню Кориковой. Об их близких отношениях судачили не только коллеги, но и гримёры с костюмерами. Страхов был женат на актрисе Марии Леоновой. Говорили, что супруга актёра приходила на съёмочную площадку и устраивала сцены ревности. В итоге Корикова разорвала отношения с Осадчим, сообщает интернет-журнал «Культурология.рф».
Также ходили слухи, что за сердце Елены Кориковой боролся и Андрей Малахов, который якобы даже делал ей предложение.
С 2010 года артистка состояла в отношениях с актёром Сергеем Астаховым. Однако их роман не продлился долго. Позже в жизни артистки появился продюсер Сергей Черных, но и эти отношения вскоре исчерпали себя. Следующим избранником Елены стал актёр Константин Соловьёв, который ради неё оставил жену и детей. Однако и с ним актриса рассталась.
Как сейчас складывается личная жизнь Елены Кориковой
Сегодня, когда её сверстницы продолжают активно сниматься, Елена Корикова предпочитает тишину и покой. После 2018 года она перестала появляться на экранах. Оказалось, что звезда давно уехала из России и нашла своё женское счастье в Черногории.
Как пишут СМИ, актриса приобрела виллу на побережье, где проводит большую часть времени. Её новый супруг — человек непубличный, бывший высокопоставленный чиновник, который обеспечил ей безбедную жизнь вдали от ханжеских взглядов светской общественности. Имя мужа Корикова тщательно скрывает, намекая лишь на то, что сейчас она, наконец, чувствует себя за каменной стеной.
Сын Арсений вырос, он занимается парусным спортом. От отношений с отцом мальчика осталась только горькая память. Однажды в ток-шоу «Звезды сошлись» прозвучало требование к Екатерине Васильевой признать внука. Но Корикова, кажется, оставила эти распри в прошлом. Сейчас она занимается домом и наслаждается морем.
«Я написала книгу правды. Своей рукой. Так что жизнь актрисы Елены Кориковой не останется под знаком вопроса», — интриговала поклонников актриса в социальных сетях.