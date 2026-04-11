Гуф задолжал налоговой миллионы и получил иск от авторского общества
У рэпера Гуфа (настоящее имя — Алексей Долматов) возникли финансовые проблемы, связанные с его бизнесом. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
В 2024 году артист зарегистрировал компанию ООО «Дома», которая занимается организацией отдыха и развлекательных мероприятий. Однако на данный момент у юрлица уже накопилась задолженность перед налоговой службой — сумма долга составляет около 6 миллионов рублей.
Помимо этого, к компании есть претензии со стороны Российское авторское общество. Организация подала иск на сумму 440 тысяч рублей. Судебное разбирательство всё ещё продолжается, и окончательное решение пока не вынесено.
Таким образом, бизнес-проект артиста оказался под давлением сразу с двух сторон — как со стороны налоговых органов, так и в рамках судебных претензий.
Читайте также: *принадлежит Meta, запрещённой в России