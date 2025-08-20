Основатель «NL» Роман Товстик сенсационно увел Диброву из семьи: как «Роллтон», арендованный дом и эзотерика помогли ему в этом?
Роман Товстик оказался в центре громкого скандала, так как после 19 лет брака он оставил свою жену ради Полины Наградовой, жены телеведущего Дмитрия Диброва. Товстик, которому 50 лет, на 15 лет моложе Диброва и более успешен в бизнесе, так как его компания по производству добавок процветает. В то же время карьера Диброва ухудшилась после инсульта, который он перенёс в 2020 году. Что еще известно о новом избраннике Наградовой? Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Увлекся эзотерикой и мистическими практикамиРоман Товстик родился 3 октября 1974 года в Новосибирске. В детстве он мечтал стать музыкантом и не думал о бизнесе. Однако позже его интересы изменились, он увлекся эзотерикой и мистическими практиками. Роман учился в Новосибирском техническом университете на факультете автоматики и уже тогда решил, что хочет зарабатывать хорошие деньги и быть независимым. В 2000 году Роман вместе с друзьями придумал идею открыть собственный бизнес по продаже БАДов. У них не было денег даже на аренду офиса, поэтому они закупали товары в Москве, привозили их в Новосибирск и продавали. Когда Роман занялся маркетингом, дела пошли в гору. Он смог привлечь французских инвесторов, несмотря на то, что их компания только начинала. Команда сделала акцент на мужскую косметику, эффективные средства для дома и питательные коктейли Energy Diet. Эти товары быстро стали популярными среди российских потребителей. Роман быстро поднялся до вице-президента компании и начал активно развивать бизнес.
NL InternationalРоман Товстик активно показывает свой успех в социальных сетях, публикуя фотографии своей роскошной жизни: дорогие машины, экзотические путешествия и стильные вечеринки. Это не просто хвастовство, а часть маркетинга его компании NL International, которая хочет показать людям, чего можно достичь вместе с ними. Дни рождения компании превращаются в большие шоу с ареной престижных площадок, популярными ведущими и выступлениями известных артистов. Однако компания и ее основатель часто сталкиваются с критикой. Многие пользователи жалуются на навязчивую рекламу товаров — БАДов и косметики. Блогеры и эксперты сравнивают бизнес-модель NL с финансовыми пирамидами, а продукцию компании называют «пустышкой», а саму компанию — «сектой».
Стали паройВ 90-х Роман и Юлия Гольдорт стали парой и бизнес-партнерами. Брат Юлии основал компанию СДЭК. Позже они с Романом развелись, и Юлия вышла замуж за Евгения Белозерова, у них родились две дочери, старшая из которых — известный блогер Оля Тыква.
Новый бракРоман Товстик после развода недолго оставался одиноким. В 2003 году он познакомился со студенткой Еленой Филимоновой. Через три года они официально поженились и провели 19 лет вместе, поддерживая друг друга в трудные времена. Пока Роман развивал бизнес, Елена создавала крепкий семейный тыл. Они пережили трудности, включая скромные времена, когда путешествовали на поездах эконом-класса и питались лапшой быстрого приготовления. С развитием бизнеса семья переехала в Подмосковье и приобрела несколько европейских апартаментов. У пары родилось шестеро детей, хотя две беременности, к сожалению, закончились выкидышем.
Снимал дом рядом с домом ДибровойСнаружи казалось, что у этой пары идеальная гармония, но на самом деле все было иначе. По признанию самой Елены, когда она рожала свою четвертую дочь Алису, Роман отказался ее навещать. Девочка не дышала в течение восьми минут после рождения, но врачи смогли спасти ее. В период восстановления предприниматель не пришел к дочке в реанимацию. Поддержку в это трудное время оказала подруга семьи Товстик — Полина Диброва, которая навещала Елену в роддоме и встретила ее при выписке. Роман в своем посте выразил благодарность Полине за то, что она была рядом с его женой в сложный момент. Когда настало время рожать шестого ребенка, Елена снова осталась одна — Роман срочно уехал в Аргентину по рабочим делам. Сильный стресс из-за отсутствия мужа вызвал преждевременные роды на восьмом месяце. Мальчик, родившийся раньше срока, провел первые два месяца в кювезе, так как не мог дышать самостоятельно. Полина Диброва вновь пришла на помощь Елене. Однако в июле этого года, когда стало известно, что Роман снимал дом рядом с домом Дибровой для тайных встреч с Полиной, Елена испытала сильный шок.
Последствия разводаКогда правда о романе Романа Товстика с Полиной Дибровой вскрылась, он не стал оправдываться перед супругой Еленой и просто объявил о разводе. В своем блоге он написал, что, несмотря на усилия сохранить брак, это стало невозможным, и подчеркнул, что они останутся хорошими родителями для своих шести детей. Елена опубликовала тревожный пост, в котором выразила свою боль и предательство. Она написала, что Роман разрушил их семью и оставил шесть детей без матери. Елена почувствовала себя преданной как мужем, так и близкой подругой. Дмитрий Дибров, который считал Романа добрым соседом, тоже оказался в трудной ситуации. После инсульта он стал реже появляться на публике и сильно похудел.
Роман Товстик сейчасРоман Товстик продолжает успешно зарабатывать деньги. Его компания в 2024 году заработала 72 миллиона рублей. Помимо этого, он владеет долями в других фирмах и стал коучем.
