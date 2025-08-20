Рита Дакота получила гражданство РФ, но продолжает скрывать это от поклонников

20 августа 2025, 09:35

Рита Дакота (Фото: Telegram-канал @ritadakotatelega)

Известная певица Рита Дакота, настоящая фамилия которой Маргарита Герасимович, оказалась в центре внимания после того, как стало известно о её получении российского гражданства. Об этом пишет Telegram-канал «‎Shot».