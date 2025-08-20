Рита Дакота получила гражданство РФ, но продолжает скрывать это от поклонников
Известная певица Рита Дакота, настоящая фамилия которой Маргарита Герасимович, оказалась в центре внимания после того, как стало известно о её получении российского гражданства. Об этом пишет Telegram-канал «Shot».
Отмечается, что артистка получила российский паспорт 22 декабря 2022 года и в июле 2023-го переоформила его после брака, сменив фамилию на Белогай. Эти изменения также отразились на её индивидуальном предпринимательстве, зарегистрированном в феврале 2022 года как гражданка России. Несмотря на это, Дакота переехала в США в 2023 году и продолжает позиционировать себя исключительно как гражданка Беларуси. В недавних заявлениях она сообщила поклонникам о завершении своей карьеры в России, утверждая, что ей якобы запретили выступать на российской сцене.
Интересно, что, несмотря на свои слова о прекращении деятельности в России, Рита Дакота продолжает зарабатывать на продаже товаров, таких как футболки. За последние полгода ей удалось заработать 14 миллионов рублей.
