Игорь Николаев превратил «Привет, Андрей!» в бизнес-империю
Певец и композитор Игорь Николаев оформил права на бренд «Привет, Андрей!». Информация об этом подтверждается данными из Роспатента.
Товарный знак был зарегистрирован по широкому спектру категорий Международной классификации товаров и услуг. Это позволяет использовать бренд для производства и продажи таких товаров, как музыкальная продукция, одежда, обувь, посуда, игрушки и компьютерные игры.
Кроме того, под этой маркой можно будет оказывать услуги в различных областях, включая рекламу, разработку программного обеспечения, медицинские и бизнес-услуги. Согласно сведениям из реестра, исключительные права на использование товарного знака «Привет, Андрей!» действуют до 2034 года.
Ранее Арбитражный суд встал на сторону Игоря Николаева в споре о товарном знаке «Выпьем за любовь».
*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская.
