Достижения.рф

Игорь Николаев превратил «Привет, Андрей!» в бизнес-империю

Игорь Николаев зарегистрировал товарный знак «Привет, Андрей!»
Игорь Николаев (Фото: Instagram* @igor_nikolaev_music)

Певец и композитор Игорь Николаев оформил права на бренд «Привет, Андрей!». Информация об этом подтверждается данными из Роспатента.



Товарный знак был зарегистрирован по широкому спектру категорий Международной классификации товаров и услуг. Это позволяет использовать бренд для производства и продажи таких товаров, как музыкальная продукция, одежда, обувь, посуда, игрушки и компьютерные игры.

Кроме того, под этой маркой можно будет оказывать услуги в различных областях, включая рекламу, разработку программного обеспечения, медицинские и бизнес-услуги. Согласно сведениям из реестра, исключительные права на использование товарного знака «Привет, Андрей!» действуют до 2034 года.

Ранее Арбитражный суд встал на сторону Игоря Николаева в споре о товарном знаке «Выпьем за любовь».

*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская.

Ольга Щелокова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0