Михаил Ефремов проходит лечение в кисловодском санатории за 300 тысяч рублей
Актера Михаила Ефремова заметили в санатории в Кисловодске. Там артист проходит лечение по программе восстановления после бронхолегочных заболеваний за 300 тысяч рублей.
Как передает telegram-канал Shot, проблемы с легкими у Ефремова обострились еще в колонии. Из-за этого ему даже пришлось бросить курить. После выхода из тюрьмы актер планировал заняться собственным здоровьем.
Уже в санатории Михаил пытается скрываться от постояльцев, нося черные очки и кепку. Ефремов расположился в номере повышенной комфортности за 16 тысяч рублей в сутки. В программу восстановления входят консультации терапевта и пульмонолога, ингаляции, тимьяновые ванны, массаж, кислородный коктейль и многое другое. Для полного прохождения лечения актер должен находиться в санатории не менее двух недель.
