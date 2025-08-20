Михаил Ефремов проходит лечение в кисловодском санатории за 300 тысяч рублей

20 августа 2025, 14:16

Михаил Ефремов (Фото: РИА Новости/Алексей Майшев)

Актера Михаила Ефремова заметили в санатории в Кисловодске. Там артист проходит лечение по программе восстановления после бронхолегочных заболеваний за 300 тысяч рублей.