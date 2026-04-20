Особенный ребенок и связь с Градским: что так долго скрывала оперная дива Светлана Феодулова и с кем она счастлива в 38
Светлана Феодулова — оперная певица, чей уникальный голос занесён в Книгу рекордов Гиннесса. Она покорила миллионы зрителей на шоу «Голос» и продолжает успешно выступать на лучших сценах страны. Её жизнь похожа на отрепетированный спектакль: каждый шаг продуман, успех кажется предрешённым. Феодулова — мать восьмерых детей. Звезда оперной сцены на своём примере показала: дисциплина и искренняя вера в добро способны соединить в одном человеке и большой талант, и огромное сердце. О том, как ей удаётся совмещать карьеру и многодетное материнство, читайте в материале «Радио 1».
Детство, выковавшее характерИстория Светланы началась в 1987 году в Москве, в семье, где музыка была не работой, а образом жизни. Мама окончила музыкальное училище, тетя была хористкой, дедушка — солистом Большого театра. Вырасти в такой семье и не полюбить сцену — невозможно. С детства Света помнила ощущение, будто музыка постоянно жила внутри неё: фортепианные гаммы сестры, вечерние колыбельные матери и то чувство уюта и гармонии, которое никогда не покидало их дом. С виду казалось, что ей всё даётся легко. Но за этим стоял железный характер. Когда Светлана пришла в музыкальную школу, она быстро усвоила: талант без труда ничего не стоит.
Девочка училась на отлично, дисциплина была жёсткой. Каждый день был расписан поминутно. Будущая певица успевала всё: помимо школы посещала репетиции; уставала, но делала всё с удовольствием, без истерик и уговоров. Сейчас, когда её спрашивают, как она всё успевает совмещать — концерты, студию, гастроли с воспитанием восьмерых детей, — Светлана отвечает скромно и при этом смеётся:
«Детство научило». Распорядок дня стал соим спутником на всю жизнь. «Все мои рекорды родом из детства», — говорит Светлана Феодулова в одном из интервью.
Как совет Градского привёл к мировым рекордамСвой первый сольный выход на творческом вечере Александры Пахмутовой Светлана запомнила на всю жизнь. Восьмилетней девочке за кулисами стало страшно, ноги стали «ватными», и она не могла сделать шаг. К ней подошёл Александр Градский и сказал то, что стало для неё путеводной звездой:
«Он предложил мне представить воображаемую черту: по одну сторону — обычная жизнь, по другую — сказка, куда я выхожу как Золушка», — вспоминала оперная дива в интервью Womanhit.Совет Градского стал её ориентиром. Сцена для неё значит больше, чем просто работа; для неё это место, где случается волшебство. Она помнила об этом всегда: когда поступала в Академию хорового искусства, потом, когда занималась с великой Монтсеррат Кабалье и выступала на проекте «Голос». В 2013 году её номер с «Арией куклы Олимпии» прогремел на весь интернет. Ролик разлетелся по сети и собрал миллионы просмотров. Градский, который стал её наставником, тогда с восхищением сказал:
«У Светланы есть всё, чтобы идти по жизни собственным путём без чужой подсказки».И она его не разочаровала. Обладать голосом в четыре октавы — это не просто подарок судьбы, а огромная ответственность. Сама Светлана называет свой голос капризным инструментом. Чтобы сохранить уникальное колоратурное сопрано, она соблюдает очень строгий распорядок. Например, перед любым выходом на сцену певица на три дня полностью замолкает — это её личный режим тишины. Под запретом всё: разговоры, звонки по телефону, даже обычный смех. Домашние относятся к этой строгости с полным пониманием, берегут мамино спокойствие. Они прекрасно знают: это плата за то самое чудо, которым Светлана щедро делится со своими зрителями на всех концертных площадках мира.
Личная драма Светланы ФеодуловойСейчас она живёт в гармонии с собой. Однако за этим спокойствием стоит долгая и трудная дорога. На её долю выпало много испытаний: ранний брак, который не принёс счастья, и мучительный разрыв с отцом первой дочери, Сони. Семья тогда обосновалась в Праге. Но после того как у девочки диагностировали синдром Дауна, отношения между супругами разладились. А дальше наступило страшное время: муж пытался вывезти ребёнка, один скандал сменялся другим, пришлось сдавать тесты ДНК, чтобы подтвердить отцовство, а личная трагедия стала предметом обсуждения на ток-шоу. В тот момент Светлане казалось, что её мир рухнул окончательно.
Светлана сумела собрать волю в кулак и начать жизнь с чистого листа. Возвращение в Москву, развод и новая встреча — с Андреем Шлыковым — стали тем самым поворотом, который подарил ей утраченную веру в любовь. Андрей, известный продюсер, стал для Федуловой надёжной опорой и открыл ей путь к вере. Венчание в церкви и частые поездки в Дивеево помогли супругам обрести долгожданное душевное равновесие. В этом браке родилось двое сыновей, однако материнское сердце Светланы желало большего.
Семья как главный рекордК пополнению в семье Светлана привыкла относиться вдумчиво. Так случилось и в этот раз. Решение взять приёмных детей не было спонтанным порывом — Светлана подошла к нему осознанно. Когда она вынашивала третьего ребёнка, они с мужем заехали в детский дом и там узнали о пятерых братьях и сёстрах, которых по решению властей собирались распределить по разным учреждениям. Разлучать родных детей казалось немыслимым.
«Мы решили забрать всех сразу», — рассказывает певица.Так их семья превратилась в большую и шумную команду из восьми детей. Многие недоумевают: как вообще можно справиться с таким количеством детей? Светлана отвечает, что управляться с восемью детьми порой проще, чем с одним. В большой семье действует закон взаимопомощи: старшие привыкают отвечать за младших, а все вместе они окружают Соню особой теплотой — для братьев и сестёр она не ребёнок с особенностями, а просто любимая сестрёнка. В доме Феодуловой и Шлыкова никогда не бывает тихо. Здесь шумят, спорят, хохочут, вместе делают уроки и репетируют.
Светлана Феодулова установила свою главную рекордную отметку не на страницах Книги рекордов Гиннесса, а в счастливых глазах собственных детей и в той душевной гармонии, которую она научилась выстраивать самостоятельно. Её история жизни — это напоминание о том, что чудеса случаются не только на сцене. Они продолжаются дома, где после выступления знаменитую певицу встречает вся семья — муж и восемь детей. Здесь ей не нужно ни петь, ни соблюдать тишину — достаточно просто быть матерью и женой. И это умение, пожалуй, можно назвать самым высоким искусством, которым Светлана владеет в совершенстве.