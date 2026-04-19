«Хит на века»: продюсер объяснил, почему советская песня взорвала мир

19 апреля 2026, 18:20

Продюсер Рудченко: хит Шатунова и Канье Уэста — идеальное попадание

Фото: iStock/Nikolay Tsuguliev

Хит «Ласкового мая» 1988 года «Седая ночь» неожиданно возглавил мировой чарт Shazam. Все благодаря вирусному ИИ-видео, где Канье Уэст «исполняет» кавер на английском. Оно набрало десятки миллионов просмотров. Музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко объяснил URA.RU, почему этот ролик вызвал такой ажиотаж.





Композиция «Седая ночь» отличается запоминающейся мелодией, которая стала настоящим хитом благодаря уникальному стилю Юрия Шатунова. Этот трек уже завоевал популярность среди слушателей, как подчеркнул Рудченко, его звучание действительно привлекает внимание и находит отклик у людей.



Второй фактор, по его словам, — фигура самого Канье Уэста. Рудченко также подчеркнул, что это не единичный случай.





«Предыдущие примеры — песни Татьяны Булановой и Кати Лель — тоже показали, что звучание 90-х и начала 2000-х сейчас интересует западных слушателей. Мелодизм русских авторов, русских поэтов и стиль исполнения Канье Уэста — узнаваемый стиль мировой звезды. Думаю, именно это и привлекло внимание зумеров и завирусило данный трек», — добавил продюсер.